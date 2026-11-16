60 Millionen Euro: Hamilton nimmt F1-Bosse in die Pflicht

Lewis Hamilton verlangt mehr Chancen für junge Menschen im Motorsport. Dafür sollen Formel 1, FIA und Rennställe Millionen investieren.

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Die Formel 1 erzählt gern von großen Träumen. Lewis Hamilton möchte wissen, wer sie sich leisten kann. Der siebenfache Weltmeister fordert gemeinsam mit seiner Stiftung Mission 44 mindestens 60 Millionen Euro für Ausbildungsprogramme und berufliche Einstiegsmöglichkeiten. Denn zwischen der Begeisterung für den Motorsport und einem Arbeitsplatz in der Branche liegt für viele eine ziemlich hohe Mauer.

"Die Formel 1 inspiriert Millionen junger Menschen auf der ganzen Welt. Aber Inspiration bedeutet nichts ohne Chancen", sagt der Ferrari-Pilot.

Hamiltons Forderungen stehen im Bericht "Igniting Inclusion", den seine Stiftung am Montag veröffentlicht hat. Im Mittelpunkt stehen junge Menschen, denen der Einstieg besonders schwerfällt: Frauen, Menschen aus einkommensschwachen Familien und bislang unterrepräsentierte Bevölkerungsgruppen.

Große Träume, geschlossene Türen

Hamilton kennt die Versprechen seiner Branche. Nun verlangt er, dass etwas daraus wird.

"Wir können jungen Menschen nicht sagen, dass sie große Träume haben sollen, und ihnen dann die Türen nicht öffnen, wenn sie versuchen, diese Träume Wirklichkeit werden zu lassen."

Gemeint ist der Zugang zu Berufen im Motorsport. Die rund 60 Millionen Euro sollen innerhalb von fünf Jahren in Ausbildung und berufliche Einstiegsmöglichkeiten fließen. Aufbringen sollen das Geld die Formel 1, der Weltverband FIA, die Rennställe und weitere Partner gemeinsam.

Die Adressaten nennt der 41-Jährige ausdrücklich: "Die Formel 1, die FIA und jedes Team müssen sich mehr anstrengen und schneller handeln. Wir brauchen echte Investitionen, mehr Möglichkeiten und größere Rechenschaftspflicht."

Die Teams sollen ihre Zahlen offenlegen

Mit einem Scheck allein wäre es nach den Vorschlägen von Mission 44 nicht getan. Die Rennställe sollen jährlich veröffentlichen, wer eingestellt, befördert oder aus dem Unternehmen ausgeschieden ist – aufgeschlüsselt nach Geschlecht, ethnischer Herkunft und sozialem Hintergrund.

Dazu kommt eine Forderung, die im Motorsport selten ohne Diskussion bleibt: eine Änderung der Budgetregeln. Bestimmte Ausgaben für die Nachwuchsförderung sollen künftig nicht unter die Kostenobergrenze fallen. Wer jungen Menschen den Einstieg ermöglicht, müsste diese Investitionen dann nicht gegen andere Ausgaben innerhalb des Limits abwägen.

Außerdem sollen die Teams verbindlich festlegen und öffentlich machen, wie viele bezahlte Einstiegsstellen sie jährlich anbieten. Aus dem Versprechen einer offenen Tür würde damit eine überprüfbare Zahl.

Hamilton hat selbst Millionen investiert

Mission 44 gründete Hamilton 2021. Nach Angaben der Stiftung hat er seither rund 24 Millionen Euro in die Initiative gesteckt.

Rückhalt soll eine Befragung von rund 3.000 Formel-1-Fans in Großbritannien, den USA und Brasilien liefern. 64 Prozent finden, dass die Verantwortlichen mehr für Chancengleichheit unternehmen sollten. 80 Prozent glauben, dass mehr Vielfalt zusätzliche Fans und Sponsoren anziehen könnte.

Die Formel 1 verweist bereits auf Fortschritte: Ihre Bildungsprogramme erreichten nach eigenen Angaben im Jahr 2025 rund 500.000 junge Menschen in 71 Ländern. Für Ingenieursstipendien wurden zudem umgerechnet rund 2,9 Millionen Euro über drei Jahre zugesagt.

Hamilton fordert einen größeren nächsten Schritt: "Wir haben gezeigt, dass Veränderungen möglich sind. Jetzt müssen wir noch weitergehen."