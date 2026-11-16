FIFA-Dilemma: Darum steckt der ÖFB in der Weltrangliste fest

Österreich steigt auf, in der FIFA-Weltrangliste geht nach vorne aber nichts. Schuld daran ist auch ein dänischer Abend in Portugal.

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Die Nations League hat Österreich gewonnen, soweit man eine Gruppe gewinnen kann. Der Aufstieg steht fest, das letzte Spiel könnte die Bilanz auf vier Siege und zwei Unentschieden verbessern. Die FIFA-Weltrangliste allerdings lässt sich von Aufstiegsfeiern nicht beeindrucken. Sie rechnet.

Und diese Rechnung endet für Österreich bestenfalls auf Platz 22. Selbst ein Sieg gegen Israel am Dienstag (17. November, 20.45 Uhr, ORF 1) in Debrecen würde nicht reichen, um den nächsten Nachbarn einzuholen. Dänemark ist vorerst außer Reichweite.

Ein Sieg ist nicht gleich ein Sieg

Während Österreich am Samstag in Linz um sein 1:0 gegen Irland kämpfte, gewann Dänemark in Portugal mit 4:1. Zwei Siege, sehr unterschiedliche Erträge: Die ÖFB-Elf bekommt rund 5,24 Weltranglistenpunkte, die Dänen rund 10,09.

Das liegt nicht an den vier dänischen Toren. Die Höhe eines Ergebnisses interessiert die FIFA-Formel nicht. Entscheidend ist unter anderem, gegen wen man gewinnt. Portugal steht deutlich höher im Ranking als Irland. Entsprechend größer fällt die Belohnung für Dänemark aus.

So hat Österreich zwar sein Spiel gewonnen, auf den direkten Vordermann aber Boden verloren. Aus knapp 19 Punkten Rückstand wurden fast 24. Die aktuelle Berechnung führt Österreich mit 1605,90 Zählern, Dänemark mit 1629,71.

Selbst Schützenhilfe reicht nicht

Nun könnte man auf Norwegen hoffen, Dänemarks Gegner am Dienstag. Doch auch die günstigste Kombination hilft Österreich nicht weiter: eigener Sieg, dänische Niederlage.

Ein Erfolg gegen Israel würde der Rangnick-Elf rund 3,81 Punkte bringen. Sie käme damit auf 1609,71. Dänemark bliebe selbst bei einer Niederlage bei ungefähr 1622,41 Zählern. Der Abstand wäre kleiner, aber mit 12,70 Punkten immer noch zu groß.

Für die nächste offizielle Weltrangliste am Mittwoch, 18. November, ist Platz 22 deshalb die Obergrenze. Garantiert ist dieser Rang damit noch nicht: Nach hinten kann Österreich weiterhin Punkte und Positionen verlieren.

© Grafik oe24/ Daten FIFA

Gegen Israel steht mehr auf dem Spiel, als zu gewinnen ist

Das Gruppenfinale hat aus österreichischer Sicht einen eigenartigen Charakter. Über den Aufstieg entscheidet es nicht mehr. Für die Weltrangliste ist es trotzdem ein Pflichttermin mit Folgen.

Weil Österreich gegenüber Israel einen großen Punktevorsprung hat, erwartet die Formel gewissermaßen einen Sieg. Tritt das erwartete Ergebnis ein, fällt der Zugewinn überschaubar aus. Bleibt es aus, wird es teurer.

Ein Unentschieden würde Österreich rund 3,69 Punkte kosten, eine Niederlage sogar 11,19. Ob Rangnick seine bewährte Mannschaft schickt oder die angekündigten umfangreichen Wechsel vornimmt, macht für die Berechnung keinen Unterschied.

Die FIFA kennt keine Aufstiegsprämie

Auch der bereits gesicherte Gruppensieg bringt keinen zusätzlichen Weltranglistenbonus. Österreich bekommt Punkte für die einzelnen Ergebnisse, nicht für das Ticket in Liga A.

Und wer nun auf einen besonders hohen Sieg gegen Israel setzt, wird ebenfalls enttäuscht: Ein 5:0 bringt exakt so viele FIFA-Punkte wie ein 1:0.