Zweite Chance! Jetzt Aufstiegsspiel gegen Spanien!

Österreichs Handballmänner wollen bei der EM heute die zweite Chance nützen. Gegen Spanien geht es um den Aufstieg in die Hauptrunde. Coach Iker Romero trifft auf sein Heimatland.

Österreichs Handballmänner bestreiten am Samstag (18.00 Uhr/live ORF 1) ihr zweites EM-Spiel gegen Spanien. Nach der knappen 27:30-Niederlage gegen Deutschland zum Auftakt geht es um das Weiterkommen. "Noch ist nichts passiert, unser Ziel bleibt die Hauptrunde", stellte Rückraumregisseur Lukas Hutecek klar.

Remis von vor zwei Jahren als Motivation

Die Österreicher haben lebhafte Erinnerungen an das 33:33 bei der EM vor zwei Jahren in Deutschland. Damals schickten sie Spanien nach Hause und zogen selbst in die Hauptrunde ein. Hutecek wollte diesem Spiel aber nicht zu große Bedeutung beimessen: "Natürlich werden sie mehr Respekt haben. Aber es sind viele neue Leute dabei", sagte er angesichts eines Umbruchs in der spanischen Mannschaft.

Romero als Spanien-Experte

Österreichs Neo-Coach Iker Romero, der nach fünf Spielen noch auf seinen ersten Sieg wartet, sah sein Heimatland trotz personeller Änderungen auf hohem Niveau. "Vielleicht haben sie nicht die individuelle Qualität vergangener Topmannschaften, aber sie spielen seit vier, fünf Jahren im gleichen System", meinte der 45-Jährige. Besondere persönliche Bedeutung maß der 200-fache spanische Teamspieler dem Duell nicht zu.

© Eva Manhart

Spanien mit Aufwärm-Sieg

Am Donnerstag hatten sich die Spanier mit einem knappen 29:27 über Serbien aufgewärmt. Österreich traut sich trotz Außenseiterrolle einen für den Aufstieg nötigen Sieg gegen den zweifachen Welt- und Europameister zu. Das Spiel in Silkeborg wird zur entscheidenden Partie für die Hauptrunden-Chance.