Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sport24
Startseite Sportdaten-Center Biathlon Eishockey Fussball Fussball Bundesliga Fussball 2. Liga Fussball International Fussball Europacup Fussball Nationalteam Motorsport Nordische Kombination Ski-Alpin Skilanglauf Skispringen Sportmix Stars & Sport Tennis US Sports Wintersport
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Wohnen & Immo Mein Geld Meine Energie Best of Vienna XXXLutz Unsere Tiere
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Sport
  3. Tennis
Daniil Medwedew
© Getty

Krieg in Nahost

Medwedew und Rublew sitzen in Dubai fest

03.03.26, 22:43
Teilen

Die beiden russischen Top-Tennisspieler kommen zumindest verspätet zum Masters-1000-Turnier in Indian Wells.

Teheran/Jerusalem/Washington. Die russischen Top-Tennisspieler Daniil Medwedew und Andrej Rublew sitzen wegen der Sperre von Flughafen und Luftraum in Dubai fest und kommen zumindest verspätet zum Masters-1000-Turnier in Indian Wells. Die beiden hätten am (heutigen) Dienstag an einer Exhibition teilnehmen sollen, ihre Startpartien sind für Freitag angesetzt. Medwedew hatte am Sonntag das ATP500-Turnier in Dubai gewonnen, Rublew war ins Halbfinale gekommen. Zeitgleich begannen im Nahen Osten Kriegswirren.

Zuletzt hatte die ATP mitgeteilt, die Situation im Nahen Osten genau beobachten und mit Spielern und Behörden Kontakt halten zu wollen. Indes ist am Dienstag ein Tennis-Turnier in den Vereinigten Arabischen Emiraten wegen einer Sicherheitswarnung unterbrochen worden. Videos zeigen, wie Spieler sowie der Schiedsrichter nach Ertönen eines Alarms eilig den Platz verließen. Berichten zufolge sollen in der Nähe Explosionen zu hören gewesen sein. Der Grund dafür soll ein Angriff iranischer Drohnen auf die Ölanlagen in Fujairah gewesen sein.

Der Iran greift u.a. Kuwait, Katar, Bahrain, Saudi-Arabien und die Emirate an. Es sind Vergeltungsaktionen gegen Verbündete der USA, die mit Israel den Iran angegriffen hatten. Als Folge dessen wurde im Motorsport der Start der Langstrecken-WM 2026 verschoben, das für 28. März in Katar angesetzte Rennen in die zweite Jahreshälfte verschoben. Der Start erfolgt nun am 19. April in Imola. FIA-Präsident Mohammed Ben Sulayem meinte, dass die Sicherheit und das Wohlbefinden der Beteiligten über das April-Programm im Nahen Osten entscheiden werden.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.
Auf sport24 finden Sie täglich die aktuellen Berichte und News aus der Welt des Sports – von Fußball bis Tennis, von Formel1 bis US-Sports. Dazu gibt es die Ergebnisse, Daten und Tabellen im Überblick. So bleiben Sie immer auf dem Laufenden.

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden
Jetzt E-Paper lesen