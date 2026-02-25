Alles zu oe24VIP
Vinicius jr.
© getty

Champions League

Alaba-Vorarbeit beim Sieg-Treffer: Real rettet sich ins Achtelfinale

25.02.26, 22:18
Teilen

Mit einem 2:1-Sieg gegen Benfica Lissabon kämpft sich Real Madrid ins Achtelfinale der Champions League. Auch Paris SG (2:2 gegen Monaco) und Atalanta Bergamo (4:1 gegen Dortmund) sind weiter.

Nach dem knappen 1:0-Sieg von Real in Lissabon war das Play-off-Rückspiel im Bernabeu am Mittwoch ein Kampf auf Biegen und Brechen. 

Doppelschlag in 164 Sekunden

Rafa Silva schießt Benfica in der 14. Minute 1:0 in Führung. José Mourinho, der gesperrte Trainer der Portugiesen, jubelt in der VIP-Box. Real kontert eiskalt, nur 164 Sekunden später stellt Tchouameni mit seinem 1. CL-Tor aus 20 Metern auf 1:1 (16.).

Fast hätte Arda Güler an seinem 21. Geburtstag die Partie gedreht - doch das Tor zählt nicht - VAR entscheidet auf Abseits (64.).

77. Minute: Alaba kommt für schwer verletzten Asencio

Schock für Real nach der Pause: Raul Asencio bleibt nach einem unglücklichen Zusammenprall mit Mitspieler Camavinga regungslos liegen. Der Mittelfeldmann wird mit Halskrause vom Platz getragen. Für ihn kommt David Alaba (77.) - der dritte Champions-League-Einsatz für den ÖFB-Star.

80. Minute: Mit seinem ersten Ballkontakt leitet Alaba einen Madrid-Konter ein. Vinicius Junior kommt links an den Ball und trifft souverän zum 2:1 - was für eine Antwort zu den rassistischen Attacken!

Diese Führung lassen sich die Königlichen nicht mehr entgehen und stehen mit dem Gesamtscore von 3:1 im Achtelfinale.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.
