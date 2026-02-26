Paris reicht ein 2:2 gegen Monaco fürs Achtelfinale

Titelverteidiger Paris Saint-Germain steht nach einem hart erkämpften 2:2-Remis gegen AS Monaco im Achtelfinale. In einem Spiel voller Wendungen profitierte Paris am Mittwochabend von einer Überzahl.

Paris Saint-Germain empfing die Gäste aus dem Fürstentum am Mittwoch im heimischen Prinzenpark. Nachdem das Hinspiel mit einem knappen 3:2 an PSG ging, startete Monaco überraschend stark und ließ in der Anfangsphase einige Gelegenheiten liegen. Kurz vor dem Pausenpfiff schockte Maghnes Akliouche (45.) die Hausherren mit dem Führungstreffer, was den Gleichstand im Gesamtscore bedeutete.

Platzverweis als Wendepunkt für Paris

Die Partie kippte erst nach dem Seitenwechsel endgültig zugunsten des regierenden Champions. Monacos Mamadou Coulibaly sah in der 58. Minute die Gelb-Rote Karte, was PSG sofort auszunutzen wusste. Nur zwei Minuten später stellte Kapitän Marquinhos (60.) aus kurzer Distanz auf 1:1, bevor Khvicha Kvaratskhelia (66.) per Abstauber die Pariser Führung besorgte und das Duell damit vorentschied.

Monegassen kommen zu spät zurück

Trotz der Unterzahl gab sich Monaco nicht auf, doch der Anschlusstreffer zum 2:2 durch Jordan Teze (91.) in der Nachspielzeit kam für eine neuerliche Wende zu spät. Mit einem Gesamtscore von 5:4 rettete sich das Team von Trainer Luis Enrique über die Zeit. Zuvor hatte Bradley Barcola (41.) bereits mit einem Lattenschuss für die Pariser Gefahr gesorgt, doch am Ende reichte die Effizienz in Überzahl für den Aufstieg.

Achtelfinale für Paris fixiert

Während Monaco trotz einer engagierten Leistung im Prinzenpark ausscheidet, kann PSG für die nächste Runde planen. Besonders der Ausfall von Coulibaly erwies sich als Knackpunkt für die Gäste, die bis zu diesem Zeitpunkt das Spiel offen gestaltet hatten. PSG-Star Kvaratskhelia bewies einmal mehr seine Joker-Qualitäten und sicherte dem Favoriten den Verbleib in der Königsklasse.