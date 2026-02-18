Die "Koordinierungsstelle" im Außenministerium kostet rund 700.000 Euro pro Jahr.

Während bei ÖVP und SPÖ die Regierungskoordination von den Staatssekretären Alexander Pröll und Michaela Schmidt quasi "nebenbei" gemacht wird, setzen die NEOS auf einen eigenen "Koordinator", Armin Hübner.

Er ist - ebenso wie der pinke Entbürokratisierungs-Staatssekretär Josef Schellhorn - im Außenministerium angesiedelt - inklusive eigens eingerichteter Stelle. Hübner ressortiert in der "Koordinierungsstelle" im Außenministerium. Wie eine aktuelle Anfrage-Serie des FPÖ-Generalsekretärs Michael Schnedlitz nun zeigt, kostet diese auch ordentlich Geld.

Allein im Oktober 2025 fielen 50.311,31 Euro an Personalkosten an. Einmal im Quartal wird das eineinhalbfache Gehalt gezahlt. Heißt: Im Jahr belaufen sich die Kosten für die "Koordinierungsstelle" auf rund 704.000 Euro.

So argumentieren die NEOS die Zusatz-Stelle

Die NEOS argumentieren auf oe24-Anfrage die extra geschaffene Stelle damit, dass man deutlich weniger Regierungsmitglieder habe und sich die koordinierenden Staatssekretäre von ÖVP und SPÖ "hauptsächlich um ihre Koordinierungsaufgaben kümmern" könnten. Der einzige pinke Staatssekretär Schellhorn habe zudem den "wichtigen inhaltlichen Bereich" der Entbürokratisierung über, der bereits „viel zeitintensive Abstimmung mit anderen Ministerien erfordert“. Die koordinierenden Staatssekretariate von ÖVP und SPÖ hätten zudem zwölf Mitarbeiter, bei der Koordinierungsstelle seien es inklusive Hübner sieben.

Gesamte Regierung "kostet" 3,12 Mio. Euro

Aus Schnedlitz' Anfrage-Serie gehen jedenfalls auch die Kosten für die anderen Ministeriums-Kabinette hervor. Insgesamt beliefen sich die Kosten für den Regierungsapparat allein im Dezember* auf 3,12 Millionen Euro pro Monat.

Kosten der Kabinette (inklusive Kanzlei-, Sekretariats- und Hilfskräften) in Euro im Dezember*. © oe24-Auswertung

Interessant ist vor allem, dass mehrere Staatssekretariate (Digitalisierung, Sport, Nachrichtendienst) ein "teureres" Kabinett als etwa das Bildungsministerium von Christoph Wiederkehr (NEOS) haben. In den beiden erstgenannten Staatssekretariaten wird allerdings auch, wie eingangs erwähnt, die Regierungskoordinierung von ÖVP und SPÖ "mitgemacht".

*Im Kanzleramt sowie dem Außenministerium wurde der Oktoberwert herangezogen, da im Dezember nur bis zum Stichtag 15. Dezember, also in etwa die Hälfte, angegeben wurde. In Ministerien, die den Gesamtwert für das Quartal angegeben wurde, wurde der Durchschnittswert (exkl. Sonderzahlungen) herangezogen.