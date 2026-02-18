Alles zu oe24VIP
ÖVP-Aschermittwoch in Klagenfurt: Heringssalat, Gulaschsuppe und Brezen

Kanzler mit Rede

18.02.26, 19:17
Die Kärntner ÖVP verzeichnete mehr als 800 Anmeldungen. Kanzler Stocker will aufgeigen.

In der Messearena Klagenfurt hat am Abend der Politische Aschermittwoch der Kärntner ÖVP begonnen. Unter dem Motto "Klare Werte, klare Worte" werden neben Landesparteiobmann Martin Gruber auch Bundesparteiobmann und Bundeskanzler Christian Stocker und Manfred Weber, der Fraktionsvorsitzende der EVP im Europäischen Parlament, sprechen.

Heringssalat, Gulaschsuppe und Brezen 

Mehr als 800 Anmeldungen hatte die ÖVP im Vorfeld des Aschermittwochs verzeichnet, gerechnet wurde mit bis zu 1.000 Besucherinnen und Besuchern. Diese stärkten sich mit Heringssalat, Gulaschsuppe und Brezen, bevor kurz nach 19.00 Uhr die Festredner in die Messehalle einzogen. Geplant ist, dass Manfred Weber den Reigen der Redner eröffnet, auf ihn folgt Bundeskanzler Stocker, bevor Landesparteichef Gruber gegen 20.45 Uhr die Bühne erklimmt.

