FPÖ-Aschermittwoch startet in Ried: Kanzler in Klagenfurt

Der vierte Aschermittwoch mit Herbert Kickl als Hauptredner soll wilder werden als alle bisherigen. Während Kickl in Oberösterreich redet, tritt der Kanzler in Klagenfurt auf. oe24.TV berichtet live.

Der Aschermittwoch ist für die Parteien auch heuer der Tag der heftigen Rundumschläge auf den politischen Mitbewerb: In der Jahnturnhalle in Ried im Innkreis kommt die FPÖ zu ihrem traditionellen Politischen Aschermittwoch mit Parteichef Herbert Kickl und dem oberösterreichischen Landeshauptmann-Stellvertreter Manfred Haimbuchner zusammen. Haimbuchner möchte Landeshauptmann werden. Kickl will "Volkskanzler" werden.

FPÖ-Anhänger stehen Schlange

Wie jedes Jahr standen bereits am späten Nachmittag die Besucher vor der Halle Schlange und warteten auf den Einlass. Ab 17 Uhr durfte man hinein, um 19 Uhr sollen die Reden starten. Es ist der 33. Politische Aschermittwoch, den die FPÖ heuer in Ried im Innkreis ausrichtet. Zum vierten Mal wird Bundesparteiobmann Herbert Kickl vor 2.000 Anhängern sprechen. Gespannt wird auch auf den Auftritt seines Vorredners, Oberösterreichs Landeshauptmannstellvertreter Manfred Haimbuchner, geblickt. Im Herbst 2027 sind turnusmäßig Landtagswahlen und Haimbuchner dürfte in Ried wohl den Vorwahlkampf eröffnen. Seit 2015 ist der 47-Jährige in Oberösterreich Vize und will nun Thomas Stelzer (ÖVP) vom Landhauptmannsessel stoßen. Staatstragend und angriffig zugleich - das erwarten sich Beobachter von Haimbuchner.

Kanzler Stocker in Klagenfurt eingetroffen

Um 19 Uhr startet auch die ÖVP ihre Gegenveranstaltung in Klagenfurt. Kanzler Christian Stocker ist bereits vor Ort.

Babler nicht bei SPÖ-Veranstaltung

Die SPÖ hält in der Steiermark ebenfalls eine Gegenveranstaltung - allerdings ohne Parteichef Andi Babler. oe24.TV berichtet live vom Politischen Aschermittwoch.