Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Olympia Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Mein Geld Meine Energie Mörwald kocht Stark in den Tag Best of Vienna XXXLutz Unsere Tiere
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Welt
  3. Weltpolitik
reisner.png

Experte auf oe24.TV

Ukraine-Krieg: „Große Friedenschance, aber es wird ein Diktatfrieden“

18.02.26, 16:35
Teilen

In seiner Einschätzung zum Ukraine-Krieg und einem möglichen Frieden lässt Oberst Markus Reisner in oe24.TV aufhorchen.

Fast vier Jahre tobt der blutige russische Angriffskrieg in der Ukraine bereits. Während an der Front ein mörderischer Abnutzungskampf herrscht, schlägt Oberst Markus Reisner, Strategie-Experte des Bundesheeres, im Interview mit oe24-Politikchefredakteurin Isabelle Daniel Alarm. Er zeichnet ein düsteres Bild für Kiew – und sieht dennoch eine paradoxe Wende. 

Ukraine seit vier Jahren im Abnutzungskrieg  

Reisner vergleicht den Krieg mit einem Boxkampf, der über viele Runden geht: „Wir sehen, dass eine Runde nach der anderen vergeht, der Krieg immer mehr ein Abnutzungskrieg auch geworden ist, und dass wir kein Ergebnis haben.“ Doch nun könnte der Druck aus den USA alles verändern. „Paradoxerweise ist die Chance jetzt auf einen Frieden so groß wie nie zuvor. Warum? Weil die USA diesen Krieg beenden möchte“, so Reisner. Ein möglicher Deal könnte jedoch bitter für Kiew werden: „Es kann natürlich durchaus sein, dass man hier unter Druck zu einem Ergebnis kommt.“

Munitionsnot führt zu „prekärer Situation“

Besonders dramatisch sei die Lage bei der Luftabwehr. Reisner verweist auf den eklatanten Mangel an Patriot-Raketen, der es Russland ermöglichte, wichtige Heizkraftwerke in Kiew zu zerstören. Die USA wollen keine Patriot-Raketen  mehr liefern. Die europäischen Zusagen von nur wenigen Raketen seien angesichts russischer Angriffswellen alle zehn Tage kaum mehr als ein Tropfen auf den heißen Stein. „Und wenn sich das nicht nachhaltig verändert, dann wird es die Ukraine sehr schwer haben, diesen Krieg über längere Zeit durchzuhalten“, warnt der Oberst.

Drei Szenarien für das Ende

Sollten die USA die Unterstützung drosseln, droht der Ukraine laut Reisner ein „Diktatfrieden“. Er sieht drei historische Vorbilder für das Kriegsende:

  • Finnisches Szenario: Gebietsabtretungen nach sowjetischem Vorbild.
  • Koreanisches Szenario: Ein dauerhafter Waffenstillstand an einer eingefrorenen Linie.
  • Deutsches Szenario: Ein geteiltes Land wie West- und Ostdeutschland.

Bundesheer-Oberst Markus Reisner.

Bundesheer-Oberst Markus Reisner.

© oe24.TV

„Alle sind bereits Verlierer“

Trotz möglicher Verhandlungen bleibt das Resümee des Experten erschütternd: „Also lassen Sie mich eines klar sagen, es sind bereits jetzt alle Verlierer. Denken Sie an die hunderttausenden Toten, die nicht mehr zurückkehren werden ins Leben. Denken Sie an ein völlig devastiertes und zerstörtes Land.“ Eine Gefahr, die alle umtreibe: "Was ist, wenn Russland mit seinem Angriffskrieg Schule macht unda anderen als Vorbild dient?" Das müsse nicht so sein. Wichtig sei eine stabile Friedenslösung. Denn für Europa bedeute ein instabiler Frieden eine dauerhaft zerrüttete Sicherheitsarchitektur – mit der Gefahr, dass Russland nach einer Regenerationsphase „sich auch den Rest der Ukraine holt.“

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden
Jetzt E-Paper lesen