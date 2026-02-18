Alles zu oe24VIP
RSV-Alarm in Linz: 5 Baby auf Intensivstation
RSV-Alarm in Linz: 5 Baby auf Intensivstation

18.02.26, 15:48
Das Linzer Kepler Universitätsklinikum meldet: Fünf Kinder mussten letzte Woche wegen RSV auf der Intensivstation behandelt werden. 

In der vergangenen Woche wurden bereits fünf Kinder wegen einer RSV-Infektion auf der Kinder-Intensivstation des Kepler Universitätsklinikum betreut.

Besonders im Säuglingsalter sei die Erkrankung gefährlich, warnt die Ärzteschaft. Symptome reichen von Trinkschwäche bis schwerer Atemnot. Zusätzlich werden täglich fünf bis sieben Kinder auf der Normalstation behandelt.

Impfung in 32. Schwangerschaftswoche

Die passive Immunisierung ist für Neugeborene im österreichischen Impfplan enthalten und kostenlos. Mütter mit Risikogeburt sollten sich um die 32. Schwangerschaftswoche impfen lassen, erklärt Oberärztin Sabine Enengl. Über den Mutterkuchen werden Antikörper an das Baby weitergegeben. Oberärztin Natascha Wagner weist darauf hin, dass der Mythos eines zu schwachen Immunsystems für die Impfung falsch ist. Auch bei Impfung zwei Wochen vor Geburt ist Nestschutz gewährleistet.

