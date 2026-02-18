Mädchen (14) nach Faschingsumzug mit Machete attackiert

Gar nicht lustig endete der Faschingsumzug am Dienstag in Neunkirchen im südlichen Niederösterreich: Ein 18-Jähriger attackierte ein Mädchen mit einer Machete und schlug mit den Fäusten auf einen Burschen ein.

NÖ. Zahlreiche Besucher in allerlei Verkleidungen kamen in die Innenstadt von Neunkirchen, um gemeinsam zu feiern, zu lachen und den traditionellen Faschingsumzug zu erleben. Ab 14 Uhr bewegte sich der Umzug mit Traktoren und allerlei bunter Wägen durch das Stadtzentrum und sorgte für reges Treiben entlang der Route. Die Veranstaltung selbst ging reibungslos über die Bühne - doch um 19.30 Uhr eskalierte dann eine Gruppe.

Demnach wird laut Polizei 18-Jähriger aus dem Bezirk Neunkirchen beschuldigt, im Zuge einer Auseinandersetzung unter mehreren Jugendlichen auf einer Straße in Neunkirchen eine 14-Jährige aus dem Bezirk Neunkirchen mit einer Machete im Gesicht verletzt zu haben. Außerdem soll er einen 16-Jährigen aus dem Bezirk Neunkirchen durch Faustschläge gegen den Kopf und den Körper verletzt haben.

Die 14-Jährige wurde vom Rettungsdienst in das Universitätsklinikum Wiener Neustadt verbracht und dort ambulant behandelt. Der 16-Jährige wird sich selbständig in ein Krankenhaus begeben. Gegen den 18-jährigen Beschuldigten besteht ein aufrechtes Waffenverbot. Bei der Einvernahme war der Beschuldigte geständig. Er wurde von den Bediensteten der Polizeiinspektion Neunkirchen vorläufig festgenommen und über Anordnung der Staatsanwaltschaft in die Justizanstalt Wiener Neustadt eingeliefert.