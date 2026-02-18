Schießerei zwischen bärtigen Männern bei Gemeindebau

Die Polizei ermittelt nach einem rätselhaften heftigen Streit zwischen zwei Männern am frühen Dienstagmorgen. Vor den Augen eines Postlers, der gerade in seinem Rayon auf der Laxenburger Straße unterwegs war, fiel ein Schuss.

Wien. Und es war eine echte Schussabgabe und nicht etwa ein Knaller aus einer CO2-Waffe - denn am gegenständlichen Bereich zwischen Braheplatz und Reifentalgasse konnten die Ermittler eine abgefeuerte Patrone bzw Hülse sicherstellen - einen Treffer auf den Kontrahenten dürfte der Schutze nicht gelandet haben - es wurden auch keine Blutspuren entdeckt.

Beobachtet hat den Streit zwischen "zwei bärtigen Männern, keinen Jugendlichen", wie der genannte Zeuge aussagt, eben jener Postbeamte um 8.25 Uhr. Nach dem Wortgefecht und dem folgenden "Päng" flüchteten die beiden Kontrahenten in Richtung der angrenzenden Gemeindebauanlage. Nähere Hintergründe des Vorfalls sind Gegenstand weiterer Ermittlungen des Landeskriminalamtes Wien, Außenstelle Süd.