Badner Bahn entgleist - schuld war Drogenlenker

Kein Führerschein und zugedröhnt - so kurvte ein 33-Jähriger Dienstagnachmittag mit einem Lieferwagen durch Guntramsdorf und kollidierte mit der Badner Bahn.

NÖ. Schocksekunden für den Chauffeur und mehrere Fahrgäste, die alle zum Glück unverletzt blieben: Wie berichtet, ist in Guntramsdorf eine Garnitur der Badner Bahn mitten im Ortsgebiet mit einem Auto kollidiert. Dabei wurden sowohl der Ford-Transporter als auch das Öffi-Verkehrsmittel schwer beschädigt. Durch die Wucht des Aufpralls sprang der Zug aus den Gleisen.

Wie die Erhebungen ergaben, hatte ein 33-jähriger Einheimischer aus dem Bezirk Baden seinen Lieferwagen von der Steinfeldgasse kommend in Richtung Zentrum gelenkt. Beim dortigen Bahnübergang dürfte er die Stopptafel übersehen haben und versuchte, noch schnell den Gleisbereich zu überqueren. Zur selben Zeit war eine Garnitur der Badner Bahn in Fahrtrichtung Baden unterwegs - sie wurde von einem 25-jährigen Triebfahrzeugführer gelenkt.

© Monatsrevue Thomas Lenger

© Monatsrevue Thomas Lenger

Trotz Notbremsung wurde der Transporter von der Bahn erfasst und mehrere Meter mitgeschleift. Dabei entgleiste die Lok teilweise. Der Triebfahrzeugführer sowie die rund 20 Fahrgäste kamen ohne Blessuren davon. Der Unfallgegner klagte über Schmerzen, verweigerte jedoch eine ärztliche Untersuchung. Der offensichtliche Grund dafür: Eine ärztliche Untersuchung ergab nämlich eine beachtliche Beeinträchtigung durch Suchtgift. Und: Bei einer freiwilligen Nachschau an seiner Wohnadresse konnten die einschreitenden Polizisten zwischen 60 und 65 Gramm Cannabis, Kokain-Reste sowie diverse Suchtmittelutensilien sicherstellen. Überdies verfügt der 33-Jährige über keine gültige Lenkberechtigung.

Der Drogenlenker wurde sowohl bei der zuständigen Bezirksverwaltungsbehörde als auch bei der Staatsanwaltschaft Wiener Neustadt angezeigt.