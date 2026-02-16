Jürgen Klopp (58) löst Hype bei Ex-Klub aus

Cowboy-Alarm bei der Fastnacht – Erkennen Sie IHN unter diesem Hut?

Er ist wieder da! Ex-Liverpool-Held Jürgen Klopp (58) lässt es in seiner alten Heimat Mainz so richtig krachen. Der neue Red-Bull-Boss tauschte den Anzug gegen den Wild-West-Look – und die Fans flippen aus!

Nicht Ted Lasso, sondern ...

Mit schwarzem Cowboy-Hut, rotem Halstuch und einem ordentlichen Schnauzer mischte sich „Kloppo“ unters Narren-Volk. Auf Instagram (5,5 Mio. Follower) postete er den Kostüm-Kracher. Sein Kommentar: „Heute nicht Ted Lasso, sondern John Dutton! Mainzer Fastnacht, los geht’s …“

TV-Rätsel um den Fußball-König

Wen meint er damit? John Dutton ist der knallharte Rancher-Boss aus der US-Serie „Yellowstone“ (gespielt von Kevin Costner). Doch für viele Fans ist klar: Mit diesem Bart sieht er eher aus wie Kult-Trainer Ted Lasso! Das Netz lacht sich schlapp: „Kloppo, der Sheriff von Mainz!“ „Egal ob Red Bull oder Wild-West – er bleibt der Größte.“

Nach seinem emotionalen Abschied aus Anfield genießt der „Head of Global Football“ sichtlich seine neue Freiheit. Mainz bleibt eben Mainz – auch für einen Weltstar.