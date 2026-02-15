Alles zu oe24VIP
Augsburg
© Getty

Keller-Duell

Augsburg schießt Heidenheim Richtung Abstieg

15.02.26, 17:45
Der FC Augsburg von ÖFB-Teamstürmer Michael Gregoritsch hat den 1. FC Heidenheim in einem schwachen Kellerduell ein großes Stück weiter in Richtung 2. deutsche Fußball-Bundesliga geschossen.

Mit einem Foulelfmeter bescherte Alexis Claude-Maurice (80.) den Augsburgern am Sonntag beim extrem biederen 1:0 drei wichtige Punkte im Kampf um den Klassenverbleib.

Gregoritsch, der in der ersten Hälfte Heidenheims Goalie mit einem 45-Meter-Schuss austricksen wollte, das Tor aber verfehlte, musste in der 59. Minute vom Platz. Mathias Honsak kam bei Heidenheim erst im Finish (87.). Für die Verlierer wird es nach dem neunten sieglosen Spiel in Folge immer enger. Das Schlusslicht hat sechs Punkte Rückstand auf Relegationsplatz 16.

Seit Einführung der Drei-Punkte-Regel ist noch jeder Verein mit dieser Bilanz abgestiegen.

