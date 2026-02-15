Alles zu oe24VIP
Bundesliga:
  1. oe24.at
  2. Sport
  3. Fußball
  4. National
  5. Bundesliga-News
Derby Fans
© GEPA

Spiel unterbrochen

Derby-Schande: Rapid-Fans sorgen für Eklat

15.02.26, 18:59
Teilen

Lange Zeit war das Wiener Derby mit ausnahme der hitzigen Duelle am Rasen ruhig, doch kurz vor Spielende kippte die Stimmung. 

Es war das erste Derby seit langem, bei dem auch wieder Auswärtsfans zugelassen waren. Eine Situation, die angesichts der aktuellen Formkrise von Rekordmeister Rapid für zusätzliche Brisanz sorgte.Einzig beim Wiederanpfiff der zweiten Halbzeit musste das Spiel wegen zu starker Rauchentwicklung aus dem Austria-Sektor kurz unterbrochen werden. Doch ansonsten verlief das Fan-Comeback ruhig.

Bis zur 90. Minute: Rapids Spieler hatten sich schon mit dem zwölften Spiel in Folge ohne Sieg abgefunden, die Fans scheinbar noch nicht. Man warf pyrotechnische Gegenstände auf den Rasen und zwang Schiedsrichter Markus Hameter dazu, das Spiel vorerst zu unterbrechen.

Rapid Austria Derby Fans
© APA

Rapid Fans Derby
© GEPA

Rapid Fans
© GEPA

Als die Spieler sich beim Spielertunnel trafen, kam es auch noch zu Wortgefechten, doch der Offizielle führte nur die Regeln durch. Denn die Spieler wurden um 19.53 Uhr in die Kabine geschickt. Danach wird man versuchen, zur Nachspielzeit zurück aufs Feld zu kommen. Nach 10 Minuten war es ruhig und die Spieler konnten die letzten Minuten abspulen.

