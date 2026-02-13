"Medizinisch heikel" – So lief die Vonn-Operation

Nach ihrem heftigen Sturz bei der Olympia-Abfahrt gibt es Neuigkeiten aus dem Spital. Der behandelnde Chefarzt aus Italien spricht nun erstmals über den komplizierten Eingriff bei Lindsey Vonn.

Ski-Superstar Lindsey Vonn liegt nach ihrem schweren Olympia-Sturz weiterhin im Krankenhaus Ca’ Foncello in Treviso. Die US-Amerikanerin hatte sich bei der Abfahrt eine komplexe Tibiafraktur am linken Bein zugezogen.

Komplexe Operation am Schienbein

Bei dieser schweren Form des Schienbeinbruchs ist der Knochen in mehrere Teile zersplittert. Dr. Stefano Zanarella, Leiter der Orthopädie, erklärte gegenüber der italienischen Zeitung "Corriere della Sera", dass man eine medizinisch heikle Situation gemeistert habe. Vonn musste insgesamt dreimal operiert werden, wobei ein äußerer Fixateur zur Stabilisierung angebracht wurde. Laut dem Chirurgen ist man mit dem bisherigen Heilungsverlauf zufrieden.

Besonders stolz zeigt sich das Team über die Dankesworte, die Vonn bereits auf Instagram veröffentlichte. "Die Worte der Patientin machen uns stolz, vor allem weil wir eine medizinisch heikle Situation gemeistert haben, die noch andauert", so Zanarella. Trotz der Prominenz des Ski-Stars betont der Mediziner, dass sein Team den gleichen Einsatz wie bei jedem anderen Patienten gezeigt habe.

Rückreise in die USA

Aktuell ist noch unklar, wann die Sportlerin die Heimreise antreten darf. Bis die Freigabe für den Flug in die USA erfolgt, bleibt sie für weitere Behandlungen in Treviso. Dort wird sie weiterhin von den Spezialisten der Klinik betreut, die unter anderem für ihre neurochirurgische Abteilung bekannt ist.