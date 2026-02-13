Transfer-Hammer: Pep-Star vor Wechsel zum FC Bayern

Der 87-fache Nationalspieler soll von Manchester nach München wechseln.

Trotz der Vertragsverlängerung von Dayot Upamecano will der FC Bayern im Sommer einen weiteren Innenverteidiger verpflichten. Wie das britische Online-Portal „CaughtOffside“ berichtet, könnte es dabei zu einem überraschenden Transfer kommen.

Dem Bericht zufolge angelt der deutsche Meister nach John Stones. Der 31-Jährige hat bei Manchester City seinen Stammplatz verloren und wäre im Sommer ablösefrei zu haben. Bayern-Trainer Vincent Kompany kennt Stones noch aus gemeinsamen Zeiten und stand mit dem Engländer 22 Mal zusammen auf dem Platz. Zudem soll auch Harry Kane mit seinem Landsmann eng befreundet sein.

© Getty

Dennoch ist ein Transfer unwahrscheinlich. Stones ist bereits 31 Jahre alt und hatte zuletzt immer wieder mit Verletzungen zu kämpfen. Der Engländer könnte damit wohl maximal Ergänzungsspieler bei den Bayern werden.