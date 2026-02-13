Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sport24
Startseite Sportdaten-Center Biathlon Eishockey Fussball Fussball Bundesliga Fussball 2. Liga Fussball International Fussball Europacup Fussball Nationalteam Motorsport Nordische Kombination Olympia Ski-Alpin Skilanglauf Skispringen Sportmix Stars & Sport Tennis US Sports Wintersport
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Olympia Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Tabellen
Serie A Primera Division Premier League Ligue 1 Deutsche Bundesliga
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Tabellen:
  1. oe24.at
  2. Sport
  3. Fußball
  4. Fußball International
  5. Deutsche Bundesliga
Pep Guardiola
© Getty

Heißes Gerücht

Transfer-Hammer: Pep-Star vor Wechsel zum FC Bayern

13.02.26, 11:43
Teilen

Der 87-fache Nationalspieler soll von Manchester nach München wechseln. 

Trotz der Vertragsverlängerung von Dayot Upamecano will der FC Bayern im Sommer einen weiteren Innenverteidiger verpflichten. Wie das britische Online-Portal „CaughtOffside“ berichtet, könnte es dabei zu einem überraschenden Transfer kommen.

Dem Bericht zufolge angelt der deutsche Meister nach John Stones. Der 31-Jährige hat bei Manchester City seinen Stammplatz verloren und wäre im Sommer ablösefrei zu haben. Bayern-Trainer Vincent Kompany kennt Stones noch aus gemeinsamen Zeiten und stand mit dem Engländer 22 Mal zusammen auf dem Platz. Zudem soll auch Harry Kane mit seinem Landsmann eng befreundet sein.

John Stones
© Getty

Dennoch ist ein Transfer unwahrscheinlich. Stones ist bereits 31 Jahre alt und hatte zuletzt immer wieder mit Verletzungen zu kämpfen. Der Engländer könnte damit wohl maximal Ergänzungsspieler bei den Bayern werden.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden
Jetzt E-Paper lesen