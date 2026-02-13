Vertrags-Ärger bei Bayern: ÖFB-Star Laimer fordert Mega-Gehalt

Dem FC Bayern droht der nächste Vertrags-Ärger. Konrad Laimers Arbeitspapiere laufen 2027 aus. Doch die Gespräche über eine Verlängerung sind ins Stocken geraten.

In den vergangenen Jahren verliefen beim FC Bayern München die Vertragspokers mit den Stars sehr schleppend. Bei den Verhandlungen mit Konrad Laimer (28) droht es nun ähnlich zäh zu werden.

Laut der "Bild" liegen die Bayern-Verantwortlichen und Laimers Berater bei den Gehaltsvorstellungen "weit auseinander". Die Spielerseite verlangt eine saftige Gehaltserhöhung von aktuell acht bis neun Millionen Euro auf insgesamt 15 Millionen. Dabei sollen alle möglichen Boni schon enthalten sein. Das Grundgehalt soll klar zweistellig sein. Die Bayern-Bosse sind darüber weniger erfreut.

Nächster Vertrags-Ärger

Laimers Seite verteidigt die geforderte Gehaltserhöhung. Unter Bayern-Coach Vincent Kompany ist der ÖFB-Star zu einem der wichtigsten Stammspieler geworden. Zusätzlich ist der 28-Jährige im Sommer 2023 ablösefrei von RB Leipzig zum deutschen Rekordmeister gewechselt.

Dem FC Bayern droht nun nach Dayot Upamecano, Joshua Kimmich und Alphonso Davies das nächste zähe Vertragspoker mit einem wichtigen Stammspieler.