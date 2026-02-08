Bayern-Knall: Kommt jetzt dieser ÖFB-Star?

Konrad Laimer könnte im Sommer einen Landsmann als Kollegen bekommen.

Xaver Schlager verlässt RB Leipzig nach dem Ende der laufenden Saison. Der ÖFB-Internationale kam 2022 vom VfL Wolfsburg zu den Sachsen, für die er bisher 97 Partien absolvierte. 2023 gewann Schlager mit Leipzig den DFB-Pokal und den Supercup. Der Vertrag des Mittelfeldmanns läuft im Sommer aus, danach sucht er als ablösefreier Spieler nach einer neuen Herausforderung.

Wohin Schlager im Sommer geht, ist unklar, für Lothar Matthäus wäre der Österreicher aber auch eine Option für den FC Bayern. Da Leon Goretzka München verlässt, könnte Schlager gut passen. Er ist ablösefrei, international erfahren, er kennt die Bundesliga seit Jahren. „Und in Leipzig ist er nicht nur für das Grobe zuständig, sondern setzt auch spielerische Akzente“, so der Sky-Experte zur BILD.

© APA/GEORG HOCHMUTH

Matthäus bezeichnet Schlager dabei sogar als „Laimers Zwilling“. Der 28-Jährige sei genauso bissig und zweikampfstark wie sein Landsmann und könnte sich durchaus auch in die Startelf des deutschen Meisters spielen.