Goalie-Tor schockt Real! Benfica-Keeper Trubin köpft Madrid ins Playoff!

ÖFB-Kapitän David Alaba hat mit Real Madrid ein dramatisches Debakel in der Champions League erlebt. Durch ein historisches Torwart-Tor in der 98. Minute rutschten die Königlichen noch in das Playoff ab.

Real Madrid gastierte bei Benfica Lissabon und erlebte ein Spiel, das durch eine unfassbare Aktion von Keeper Trubin entschieden wurde. Während die Partie beim Stand von 3:2 für die Hausherren auf das Ende zuging, beorderte Trainer José Mourinho seinen Torwart bei einem letzten Freistoß nach vorne. Trubin drückte die Hereingabe von Aursnes (98.) tatsächlich per Kopf zum 4:2-Endstand über die Linie und versetzte das Stadion in Ekstase.

Keeper spielt erst auf Zeit und trifft dann selbst

Kurios: Nur wenige Sekunden vor seinem Heldenstück hatte Trubin noch einen Ball abgefangen und demonstrativ auf Zeit gespielt, um den knappen Sieg abzusichern. Erst ein Signal von der Bank bewegte ihn dazu, beim Standard mit aufzurücken. Durch diesen Treffer in der allerletzten Aktion der Gruppenphase sicherte er Benfica den wichtigen Platz 24 und damit den Einzug ins Playoff, während Real von Rang drei auf Platz neun abstürzte.

Alaba-Einwechslung kann Debakel nicht stoppen

ÖFB-Kapitän David Alaba kam in der 79. Minute beim Stand von 2:3 ins Spiel, um die Defensive der Königlichen zu stabilisieren. Doch Real schwächte sich in der hitzigen Schlussphase selbst: Nach zwei Platzverweisen für Asencio (90.+2) und Rodrygo (90.+7) agierte Madrid nur noch zu neunt. Gegen den wuchtigen Kopfball von Keeper Trubin war die dezimierte Abwehr machtlos!

Während Lissabon damit als 24. gerade noch in die Play-offs rutschte, droht Alaba dort nun ein Duell gegen Inter Mailand oder das Sensationsteam Bodö/Glimt.