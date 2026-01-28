Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sport24
Startseite Sportdaten-Center Biathlon Eishockey Fussball Fussball Bundesliga Fussball 2. Liga Fussball International Fussball Europacup Fussball Nationalteam Motorsport Nordische Kombination Ski-Alpin Skilanglauf Skispringen Sportmix Stars & Sport Tennis US Sports Wintersport
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sportdaten
ÖFB CUP 2. Liga Bundesliga Europa League Conference League Champions League EM-Qualifikation WM-Qualifikation Nations League
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sportdaten:
  1. oe24.at
  2. Sport
  3. Fußball
  4. Internationale Klub-Bewerbe
  5. Champions League
Trubin
© Getty

Champions League

Goalie-Tor schockt Real! Benfica-Keeper Trubin köpft Madrid ins Playoff!

28.01.26, 23:11
Teilen

ÖFB-Kapitän David Alaba hat mit Real Madrid ein dramatisches Debakel in der Champions League erlebt. Durch ein historisches Torwart-Tor in der 98. Minute rutschten die Königlichen noch in das Playoff ab.

Real Madrid gastierte bei Benfica Lissabon und erlebte ein Spiel, das durch eine unfassbare Aktion von Keeper Trubin entschieden wurde. Während die Partie beim Stand von 3:2 für die Hausherren auf das Ende zuging, beorderte Trainer José Mourinho seinen Torwart bei einem letzten Freistoß nach vorne. Trubin drückte die Hereingabe von Aursnes (98.) tatsächlich per Kopf zum 4:2-Endstand über die Linie und versetzte das Stadion in Ekstase.

Keeper spielt erst auf Zeit und trifft dann selbst

Kurios: Nur wenige Sekunden vor seinem Heldenstück hatte Trubin noch einen Ball abgefangen und demonstrativ auf Zeit gespielt, um den knappen Sieg abzusichern. Erst ein Signal von der Bank bewegte ihn dazu, beim Standard mit aufzurücken. Durch diesen Treffer in der allerletzten Aktion der Gruppenphase sicherte er Benfica den wichtigen Platz 24 und damit den Einzug ins Playoff, während Real von Rang drei auf Platz neun abstürzte.

Alaba-Einwechslung kann Debakel nicht stoppen

ÖFB-Kapitän David Alaba kam in der 79. Minute beim Stand von 2:3 ins Spiel, um die Defensive der Königlichen zu stabilisieren. Doch Real schwächte sich in der hitzigen Schlussphase selbst: Nach zwei Platzverweisen für Asencio (90.+2) und Rodrygo (90.+7) agierte Madrid nur noch zu neunt. Gegen den wuchtigen Kopfball von Keeper Trubin war die dezimierte Abwehr machtlos!

Während Lissabon damit als 24. gerade noch in die Play-offs rutschte, droht Alaba dort nun ein Duell gegen Inter Mailand oder das Sensationsteam Bodö/Glimt.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.
Auf sport24 finden Sie täglich die aktuellen Berichte und News aus der Welt des Sports – von Fußball bis Tennis, von Formel1 bis US-Sports. Dazu gibt es die Ergebnisse, Daten und Tabellen im Überblick. So bleiben Sie immer auf dem Laufenden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden
Jetzt E-Paper lesen