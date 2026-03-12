Alles zu oe24VIP
Deswegen nahm Vini Jr. Hattricker Valverde den Elfer weg
© APA/AFP/THOMAS COEX

Valverde erklärt

Deswegen nahm Vini Jr. Hattricker Valverde den Elfer weg

12.03.26, 11:28
Teilen

Der Mittwochabend gehörte eindeutig Real Madrids Federico Valverde, der Manchester City im Alleingang mit seinem Hattrick zerlegte. Für Wirbel sorgte aber auch der peinlich verschossene Elfer von Vinicius Jr. Valverde erklärte nun, wieso ihm Vini den Elfer wegnahm.

22 Minuten brauchte der uruguayische Zauberer für seinen realen Hattrick (alle Tore in einer Hälfte). Valverde war ganz klar der Held des Abends, dem selbst Wunderwerke wie der im Strafraum selbst aufgegabelte Volley leicht von der Hand gingen.

Daher fragten sich Fans und Kommentatoren - Canal+ Co-Kommentator Jonny Ertl war auch nach dem Spiel noch außer sich - wieso Vinicius Jr. den Elfmeter in der 59. Minute schießen durfte. Vor allem dann, nachdem der Brasilianer ihn viel zu lässig ins rechte Eck schieben wollte und selbst der an diesem Abend grauenvolle Gianluigi Donnarumma keine Probleme hatte - der Gefoulte soll nie selbst schießen, sagt eine alte Fußball-Weisheit.

Valverde
© getty

Deshalb schoss nicht Valverde den Elfer

Im Interview nach dem Spiel erklärte der Real-Kapitän, wieso Vini und nicht er den Elfmeter geschossen hatte. "Vini hat mich gefragt, ob ich den Elfmeter schießen will. Vini ist eine Real-Legende, er ist ein großartiger Freund. Ich und auch andere Mitspieler haben ihm gesagt, er soll ihn schießen", so der 30-Jährige bei "TNT Sports".

Und auch, dass Vinicius Jr. verschossen hat, machte ihm nichts aus. Wie ein echter Leader sagte Valverde nur: "Diese Dinge passieren, es ist Teil des Fußballs." Nach einem 3:0 gegen Man City aber wenig überraschend, wenn der Haussegen nicht schief hängt.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.
