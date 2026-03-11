Alles zu oe24VIP
Polar-Express! Bodö/Glimt demontiert Sporting Lissabon mit 3:0
Norwegen-Power

Polar-Express! Bodö/Glimt demontiert Sporting Lissabon mit 3:0

11.03.26, 23:02
Das norwegische Fussballmärchen geht in die nächste Runde. Bodö/Glimt fertigt den portugiesischen Double-Sieger Sporting Lissabon im Achtelfinal-Hinspiel mit 3:0 ab und träumt vom Viertelfinale.

Der norwegische Aussenseiter legte am Mittwoch im heimischen Aspmyra Stadion los wie die Feuerwehr. Auf dem ungewohnten Kunstrasen im hohen Norden kam der Favorit aus Portugal überhaupt nicht zurecht. Nach einer strittigen Szene, in der Vagiannidis den Spieler Fet im Strafraum stiess, entschied der Schiedsrichter nach VAR-Check auf Elfmeter. Fet (32.) trat selbst an und verlud Rui Silva eiskalt zur Führung.

Blomberg legt vor der Pause nach

Sporting wirkte ideenlos und fand gegen die aggressive Defensive der Norweger kaum Mittel. Kurz vor dem Pausenpfiff schlug Bodö/Glimt erneut zu. Ein abgefälschter Pass von Hauge landete genau bei Blomberg (45.+1), der den Ball zum 2:0 in die Maschen jagte. Die Sensation nahm bereits vor dem Seitenwechsel konkrete Formen an, während Sporting-Coach Rui Borges ratlos wirkte.

Joker Högh macht den Sack zu

In der zweiten Halbzeit erhöhten die Portugiesen zwar den Druck, doch Luis Suarez scheiterte mehrfach an Bodö-Keeper Haikin. In der 72. Minute sorgte der eingewechselte Högh (72.) für die endgültige Entscheidung. Nach einer scharfen Hereingabe des überragenden Hauge drückte er den Ball mit dem Schienbein über die Linie. Bodö/Glimt nimmt damit einen komfortablen Drei-Tore-Vorsprung mit in das Rückspiel nächste Woche in Lissabon.

