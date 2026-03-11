Kvaratskhelia-Show bringt PSG mit 5:2 gegen Chelsea auf Kurs

Was für eine Fussball-Nacht im Prinzenpark! In einem vogelwilden Achtelfinal-Hinspiel feiert Paris Saint-Germain einen 5:2-Kantersieg gegen Chelsea und steht dank Joker Khvicha Kvaratskhelia bereits mit einem Bein im Viertelfinale.

Die Partie in der Stadt der Liebe startete am Mittwoch ohne langes Abtasten. Bradley Barcola (10.) brachte die Hausherren früh per Traumtor in Führung, doch Malo Gusto (28.) glich nach einem Patzer von PSG-Goalie Safonov aus. Kurz vor der Pause schlug Ousmane Dembelé (40.) nach einem mustergültigen Konter zum 2:1 zurück, ehe Enzo Fernandez (57.) die "Blues" im zweiten Durchgang erneut heranbrachte.

Jörgensen-Fehler leitet Wende ein

Nach dem erneuten Ausgleich durch Fernandez kippte die Partie zugunsten der Franzosen, die sich als Titelverteidiger über die Play-offs gegen Monaco qualifiziert hatten. Ein schwerer Patzer von Chelsea-Keeper Jörgensen ermöglichte Vitinha (74.) die erneute Führung. Der Techniker hob den Ball nach Zuspiel von Kvaratskhelia sehenswert über den Schlussmann hinweg ins Netz. Chelsea wirkte danach geschockt und fand keine Antwort mehr auf das Pariser Offensiv-Feuerwerk.

Kvaratskhelia-Doppelpack sorgt für Vorentscheidung

In der Schlussphase schlug die Stunde des eingewechselten Khvicha Kvaratskhelia. Zuerst zog der Joker von der linken Seite nach innen und versenkte den Ball unhaltbar im langen Eck (86.). In der vierten Minute der Nachspielzeit legte der Georgier nach Hakimi-Vorarbeit zum 5:2-Endstand nach, wobei Jörgensen erneut keine glückliche Figur machte. Trotz einer Rudelbildung nach einem Schubser von Pedro Neto gegen einen Balljungen blieb es am Ende beim deutlichen Heimsieg.

Rosenior-Rotation wird nicht belohnt

Chelsea-Coach Liam Rosenior, der seine Elf im Vergleich zum FA-Cup-Sieg gegen Wrexham fast komplett umstellte, muss nun auf ein Wunder im Rückspiel hoffen. Die Londoner kamen zwar zweimal zurück, konnten das Tempo der Pariser in der Schlussviertelstunde aber nicht mehr mitgehen. Paris SG nimmt damit einen Drei-Tore-Vorsprung mit an die Stamford Bridge und untermauert seine Ambitionen auf die Titelverteidigung in der Königsklasse.