Raten Sie mal, wie Hamiltons "Kuh" heißt

Am Rande des Formel-1-Auftakts in Australien hatte Rekordweltmeister Lewis Hamilton mit seinem Haustier-Outing die Lacher auf seiner Seite.

Abseits der spektakulären ersten Entscheidungen auf dem Asphalt ging ein Video viral. "Das ist meine Kuh", verkündete Hamilton bei einem Ferrari-Pressetermin in Melbourne, während im Hintergrund ein Rinder-Video lief. Der Paarhufer mit spektakulären Hörnern befindet sich auf einer schneebedeckten Weide - vermutlich auf Hamiltons Anwesen in Aspen (Colorado).

"Ich lüge nicht, ich schwöre bei meinem Leben"

Mit dem nächsten Satz löste Hamilton ein schallendes Gelächter aus: "Sein Name ist Max. Ich lüge nicht, ich schwöre bei meinem Leben. Ich beginne gerade mit einer Farm, und ich habe in geerbt, besser gesagt adoptiert." Also handelte es sich bei der "Kuh" um einen Stier. Den Namen "Max" hatte das Tier offenbar schon, bevor des in Hamiltons Besitz überging - kein Seitenhieb auf Rivale Max Verstappen. Hamilton: "Ich hab noch einen (Stier, d. Red.), der heißt Ombre."

Hamilton witer: "Die beiden sind wie der neue Roscoe für mich." Roscoe war Hamiltons im September 2025 verstorbene Bulldogge, die den F1-Star zu vielen Grands Prix begleiten durfte. Im Laufe der Jahre wurde Roscoe zum Fan-Liebling - er hatte sogar ein eigenes Social-Media-Profil. Dementsprechend groß war die Trauer nach Roscoes Ableben.