Todesdrama bei Lewis Hamilton: "Starb in meinen Armen"

Lewis Hamilton trauert um seinen Hund Roscoe. Wie der siebenfache Formel-1-Weltmeister auf Instagram mitteilte, musste seine Bulldogge am Sonntagabend nach vier Tagen Kampf eingeschläfert werden.

Roscoe litt zunächst an einer Lungenentzündung. Bei einer Untersuchung erlitt er einen Herzstillstand und fiel anschließend ins Koma. „Er hat nie aufgehört zu kämpfen, bis zum Ende. Ich fühle mich so dankbar und geehrt, mein Leben mit einer so wunderschönen Seele, einem Engel und einem wahren Freund geteilt zu haben“, schrieb Hamilton.

Der 39-Jährige hatte Roscoe über Jahre hinweg fast zu jedem Rennen mitgenommen. Die Bulldogge war im Fahrerlager bekannt und beliebt – und selbst ein Social-Media-Star: Auf Instagram folgten Roscoe 1,3 Millionen Menschen. „Roscoe in mein Leben zu bringen war die beste Entscheidung, die ich je getroffen habe, und ich werde die Erinnerungen, die wir zusammen geschaffen haben, für immer schätzen“, so Hamilton.

Für den Briten ist es nicht der erste Verlust. 2020 starb bereits seine zweite Bulldogge Coco mit nur sechs Jahren an einem Herzinfarkt. Auch damals teilte Hamilton seine Trauer mit berührenden Worten öffentlich.