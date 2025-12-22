Alles zu oe24VIP
Stankovic & Arnautovic
© Getty

Bei Roter Stern

Trainer-Hammer: Inter-Bekannter wird Arnautovic-Boss

22.12.25, 16:20
Teilen

Für Marko Arnautović beginnt bei Roter Stern Belgrad ein neues Kapitel – und das mit einem Trainer, den er nicht nur bestens kennt, sondern dem er sportlich wie menschlich schon mehrfach begegnet ist.  

Dejan Stanković ist offiziell zurück auf der Bank der „Crveno-beli“ und übernimmt erneut das Kommando beim serbischen Topklub. Für Arnautović ist es ein Wiedersehen mit einem alten Weggefährten. Beide trugen einst das Trikot von Inter Mailand: Stanković von 2004 bis zu seinem Karriereende 2013 als Fixgröße und Champions-League-Sieger, Arnautović in der Saison 2009/10 als junger Angreifer. Jetzt kreuzen sich ihre Wege erneut – diesmal an der Seitenlinie.

Emotionale Verbundenheit

Doch es ist nicht das erste Wiedersehen abseits von Mailand. Auch in der Serie A liefen sich Arnautović und Stanković später wieder über den Weg, als der ÖFB-Star bei FC Bologna spielte und Stanković Cheftrainer von Sampdoria war. Die Verbindung zwischen beiden blieb über Jahre bestehen. Zusätzlich eint sie eine tiefe persönliche Beziehung zu Siniša Mihajlović. Der verstorbene Serbe war für Arnautović Mentor und wichtige Bezugsperson in Bologna, für Stanković sogar Trauzeuge – ein gemeinsames Band, das weit über den Fußball hinausgeht.

Stanković folgt bei Roter Stern auf Vladan Milojević und unterschrieb einen langfristigen Vertrag bis Juni 2028. Bei seiner Vorstellung machte der 47-Jährige klar, dass es keine langen Überlegungen brauchte: Wenn Zvezda ruft, wird nicht gezögert. Der Klub setzt damit bewusst auf Bewährtes. Bereits von 2019 bis 2022 führte Stanković Roter Stern zu drei Meistertiteln und zwei Cupsiegen, ehe ihn Stationen bei Sampdoria, Ferencváros und Spartak Moskau weiter formten.

Liga & Cup-Triumph sind Pflicht

Für Arnautović könnte der Trainerwechsel ein entscheidender Faktor werden. Stanković gilt als emotionaler Leader, der klare Hierarchien, hohe Intensität und Siegermentalität einfordert – Eigenschaften, die dem österreichischen Angreifer entgegenkommen. Klub-Boss Zvezdan Terzić machte die Marschroute deutlich: Meisterschaft und Cup sind Pflicht.

Kurz gesagt: Roter Stern setzt auf Vertrautheit, Erfahrung und Charakter – und Arnautović bekommt mit Stanković einen Trainer, der seine Geschichte kennt und weiß, wie man große Persönlichkeiten führt.

