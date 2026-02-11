Rodel-Krimi: Steu/Kindl holen SILBER

Unsere Rodler holen die nächste Olympia-Medaille. Das Doppelsitzer-Duo Thomas Steu und Wolfgang Kindl holt im Eiskanal von Cortina Silber. Dem rot-weiß-roten Duo fehlen am Ende nur 0,068 Sekunden auf die Lokalmatadoren EmanuelRieder/Simon Kainzwaldner.

Bei den Männern schoben sich Emanuel Rieder/Simon Kainzwaldner im zweiten Lauf noch auf Platz eins vor, lagen schließlich 0,068 Sekunden vor Steu/Kindl und 0,090 Sek. vor den Deutschen Tobias Wendl/Tobias Arlt. Die US-Halbzeitführenden Marcus Mueller/Ansel Haugsjaa fielen auf Rang sechs zurück.

Der 37-jährige Kindl, der am Montag in der Früh noch per Video der Geburt seines zweiten Kindes beigewohnt hatte, entschädigte sich für seinen achten Platz im Einsitzer am Sonntag und holte nach den Silbernen in Peking 2022 (Einsitzer, Team-Staffel) sein drittes olympisches Edelmetall. "Eine unglaubliche Woche. Ich war sehr enttäuscht nach dem Einsitzer. Ich habe mir sehr gute Chancen ausgerechnet. Ich habe es aber gut geschafft, einen Haken drunter zu setzen. Cool, dass der Hundertstelkrimi gut für uns ausgegangen ist", sagte Kindl im ORF.

Auch für den 32-jährigen Steu, mit dem inzwischen zurückgetretenen Lorenz Koller 2022 in Peking Dritter im Doppelsitzer und an der Seite u.a. Kindls "Silberner" in der Team-Staffel, war es die dritte olympische Medaille. "Extrem geil", befand Steu. "Uns sind zwei super Läufe gelungen, wir haben alles aus uns rausgeholt. Die Italiener waren einfach um sechs Hundertstel stärker, das akzeptieren wir so. Wir sind megahappy mit dem Ergebnis", gab der Vorarlberger an und versprach angesichts der am Donnerstag (18.30 Uhr) anstehenden Team-Staffel schaumgebremstes Feiern an: "Es wird reguliert eskaliert."

Ihre guten Trainings nicht ganz umsetzen konnten Juri Gatt/Riccardo Schöpf als Elfte (+0,829). "Der Speed hätte gepasst, bis zum groben Fehler im ersten Lauf waren wir gut dabei", resümierte Schöpf. "Schade, im Training hat es sehr gut funktioniert. Aber wir sind jung, wir können bei den nächsten Olympischen Spielen wieder aufzeigen."