Medaillen im Visier: Herren & Frauen im Rodeln vorne dabei

Top Ausgangsposition für Österreich beim Olympia-Rodeln im Doppelsitzer. Sowohl die Frauen mit Selina Egle und Lara Kipp als auch die Herren mit Thomas Steu und Wolfgang Kindl fahren nach den ersten (von zwei) Läufen um Medaillen.

Das Damen-Duo Egle/Kipp schrammt im ersten Lauf des Rennrodelns an der Bande an, ist aber dennoch blitzschnell unterwegs und belegt den dritten Platz (Zeit: 53,193) hinter den führenden Italienerinnen Vötter/Oberhofer (53,102) und den Deutschen Eitberger/Matschina (53,124).

++Die zweiten Läufe der Damen (18.45 Uhr) und der Herren (19.35 Uhr) im OE24-Liveticker!++

Noch besser erging es in Cortina d'Ampezzo aber den Herren, die früh mit Bahnrekord (52,485) in Führung gingen und erst spät von den US-Amerikanern Mueller/Haugsjaa (52,482) eingeholt werden. Dennoch rangieren sie vor dem zweiten Lauf auf einem starken zweiten Platz, mit nur 0,003 Sekunden Rückstand!

Das zweite Österreich-Duo Juri Gatt/Riccardo Schöpf konnte am Anfang gut mithalten, rutschte dann aber doch zurück und weist bereits eine halbe Sekunde Rückstand auf ihre Landsmänner auf.

Mehr in Kürze...