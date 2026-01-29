Bettlägrige Frau aus Brandwohnung gerettet

Die Bewohnerin wurde mit einer speziellen Atemschutz-Hause und einem Rollstuhl in Sicherheit gebracht.

NÖ. Bei einem Brand aus noch ungeklärter Ursache in einem Einfamilienhaus in Baden bei Wien ist in der Nacht auf Donnerstag eine Frau aus einem Pflegebett gerettet und mit einem Rollstuhl ins Freie gebracht worden. Die Feuerwehr setzte dabei eine sogenannte RespiHood (eine spezielle Rettungshaube, Anm.) ein. Damit kann eine Person, über einen kurzen Schlauch, der direkt mit dem Gerät des Atemschutzgeräteträger verbunden wird, mit Atemluft versorgt und so durch verrauchte Bereiche in Freie gerettet werden.

© BFKDO Baden

Davor aufgespürt worden war die bettlägrige Frau von den Florianis mit Hilfe einer Wärmebildkamera. "Damit sind wir durch die Garage in den bereits stark verrauchten Wohnbereich vorgedrungen und haben uns dort laut bemerkbar gemacht. Zum Glück hörten wir eine Stimme aus einem der Räume im Erdgeschoß“, so der Atemschutz-Truppführer.

© BFKDO Baden

Die gerettete Bewohnerin wurde ins Krankenhaus gebracht. Die Brandursache wird von der Polizei erhoben. Der eigentliche Brand im Wohnbereich wurde rasch abgelöscht und das Gebäude mit Hilfe eines Druck-Belüfters entraucht.