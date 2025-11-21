Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie Mörwald kocht Stark in den Tag Unsere Tiere XXXLutz 100 Ideen für NÖ
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Chronik
Brand Baden bei Wien
© BFKDO Baden

Einsatz in NÖ

Brand durch Fett - Frau von Nachbarn vor Flammentod gerettet

21.11.25, 08:26 | Aktualisiert: 21.11.25, 10:09
Teilen

Die Seniorin wurde mit Verdacht auf Rauchgasvergiftungen ins Krankenhaus geflogen. Rund 70 Helfer standen im Bezirk Baden im Einsatz, die Flammen dürften durch überhitztes Fett in der Küche entstanden sein.

NÖ. Eine Pensionistin wurde Donnerstagabend in Enzesfeld-Lindabrunn aus einem brennenden Einfamilienhaus gerettet: Die Frau hatte laut Bezirksfeuerwehrkommando Baden zuvor durch Hilferufe auf sich aufmerksam gemacht. Sie wurde nach der Notversorgung von "Christophorus 33" ins Krankenhaus gebracht. 

Brand Baden bei Wien
© BFKDO Baden

Eine Nachbarin auf der gegenüberliegenden Straßenseite hatte die Flammen kurz vor 19.00 Uhr entdeckt und die Einsatzkräfte alarmiert. Ein weiterer Anrainer - selbst Feuerwehrmann - sowie ein Nachbar und ein Passant reagierten blitzschnell, sie holten die betagte Frau aus dem brennenden Objekt. 

Brand Baden bei Wien
© BFKDO Baden

Bei der Bekämpfung der Flammen wurden Atemschutztrupps eingesetzt. Um Glutnester zu entfernen, musste auch das Dach teilweise abgedeckt werden - mit Hilfe einer Wärmebildkamera waren letzte Glutnester im Gebälk des Dachstuhls lokalisiert worden. "Brand aus" hieß es seitens der Feuerwehr in den späten Abendstunden.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden