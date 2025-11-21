Brand durch Fett - Frau von Nachbarn vor Flammentod gerettet

Die Seniorin wurde mit Verdacht auf Rauchgasvergiftungen ins Krankenhaus geflogen. Rund 70 Helfer standen im Bezirk Baden im Einsatz, die Flammen dürften durch überhitztes Fett in der Küche entstanden sein.

NÖ. Eine Pensionistin wurde Donnerstagabend in Enzesfeld-Lindabrunn aus einem brennenden Einfamilienhaus gerettet: Die Frau hatte laut Bezirksfeuerwehrkommando Baden zuvor durch Hilferufe auf sich aufmerksam gemacht. Sie wurde nach der Notversorgung von "Christophorus 33" ins Krankenhaus gebracht.

© BFKDO Baden

Eine Nachbarin auf der gegenüberliegenden Straßenseite hatte die Flammen kurz vor 19.00 Uhr entdeckt und die Einsatzkräfte alarmiert. Ein weiterer Anrainer - selbst Feuerwehrmann - sowie ein Nachbar und ein Passant reagierten blitzschnell, sie holten die betagte Frau aus dem brennenden Objekt.

© BFKDO Baden

Bei der Bekämpfung der Flammen wurden Atemschutztrupps eingesetzt. Um Glutnester zu entfernen, musste auch das Dach teilweise abgedeckt werden - mit Hilfe einer Wärmebildkamera waren letzte Glutnester im Gebälk des Dachstuhls lokalisiert worden. "Brand aus" hieß es seitens der Feuerwehr in den späten Abendstunden.