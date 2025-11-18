Disco in Favoriten komplett abgebrannt

Zum Glück war in der Nacht auf Dienstag kein Betrieb, als eine bekannte Diskothek in Favoriten plötzlich in Flammen stand - das Dach brach ein, das Gebäude brannte komplett nieder. Die Polizei ermittelt.

Wien. Zum Großeinsatz mit 88 Einsatzkräften und 33 Einsatzfahrzeugen der Wiener Feuerwehr kam es um ein Uhr in der Früh, nachdem Anrainer im Bezirk einen beißenden Geruch wahrnahmen und sich Rauch über Favoriten ausbreitete.

© Feuerwehr Wien

© Feuerwehr Wien

Aufgrund der Intensität des Feuers wurde schnell auf Alarmstufe 2 erhöht. Beim Eintreffen der Florianis in der Daumegasse schlugen bereits Flammen aus dem Dach der an diesem Abend geschlossenen "Club Village", einem Balkan-Club - der vor allem jeden Freitag angesagt und gesteckt voll ist.

Feuerwehrleute schützten eine unmittelbar angrenzende Supermarktfiliale mit zwei Löschleitungen vor dem Übergreifen des Brandes. Die umfassende Brandbekämpfung erfolgte mit zwei Wasserwerfern und sechs Löschleitungen. Für eine möglichst effiziente Brandbekämpfung öffneten Atemschutztrupps – wo es noch möglich war – das Dach mit Hilfe von Motorrettungssägen.

© Feuerwehr Wien

© Feuerwehr Wien

Acht Stunden Kampf gegen Flammenhölle

Trotz intensiver Brandbekämpfung, stellenweise unter Einsatz von Löschschaum, kam es zum Teileinsturz des eingeschossigen Gebäudes. Die Wasserversorgung wurde durch Großtanklöschfahrzeuge sichergestellt. Durch die gesetzten Maßnahmen blieben alle Nachbarobjekte unbeschädigt. Die Rückmeldung „Brand aus“ erfolgte um 9:17 Uhr. Nachlöscharbeiten werden jedoch noch bis in die Vormittagsstunden andauern. Die Brandursache ist Gegenstand von (Polizei-)Ermittlungen.