Riesen-Schock! Lugner sitzt im Rollstuhl

Der Baumeister hat noch immer mit starken Schmerzen zu kämpfen

Richard Lugner kämpft seit Wochen mit starken Rückenschmerzen. Schon beim Geburtstag seiner Ex-Frau "Mausi" Lugner konnte er nicht aus dem Auto steigen, wurde wenig später von der Rettung abgeholt. Jetzt bekam er die Diagnose: Sprung im Lendenwirbel! Im oe24-Talk erklärt Lugner, wie es jetzt weitergeht. "Prof. Zimpfer ist ein Schmerztherapeut der Extraklasse und bringt das auch ohne Operation hin."

Richard schockiert mit Rollstuhl-Foto

Auch am Wochenende waren die Ärzte im Dauereinsatz. "Mörtel" zeigt, wie es ihm jetzt geht. Beim Arzt sitzt er im Rollstuhl, ist an eine Infusion angehängt. Dennoch versichert er: "Mir geht es besser. Das tolle Team stand auch am Wochenende vormittags und abends voll einsatzfähig zur Verfügung", erzählt er.

Richard Lugner sitzt im Rollstuhl © zVg ×

Das neueste Foto lässt die Fans jedenfalls weiterhin zittern. Unterstützung bekommt der Baumeister nicht nur von seiner Ehefrau Simone "Bienchen", sondern auch von Ex Christina Lugner.