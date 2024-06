Sorge wird größer: Richard Lugner erneut mit Rettung abgeholt

Der Baumeister musste am Montagmorgen erneut zu seinem Arzt gebracht werden

Vergangene Woche machte Richard Lugner (91) mit gesundheitlichen Problemen von sich reden. Diesmal hat er starke Rückenschmerzen, die ihn gar ans Bett fesselten: "Ich konnte nicht einmal alleine aufs Klo gehen", erzählte er im Gespräch mit oe24. Er bekam Schmerztherapie und es ging ihm kurzzeitig besser. Am Montag in der Früh hatte "Mörtel" dann ein Déjà-vu. Wieder musste er mit der Rettung in das Gesundheitszentrum gebracht werden.

Fans sorgen sich um "Mörtel"

"Ich habe schon wieder unerträgliche Schmerzen", sagt er. Abermals wurde Lugner zu Professor Zimpfer ins Zentrum für Medizin und Gesundheit gebracht werden. Mit dem "Lugner-Bonus" sollte es ihm aber schon bald wieder besser gehen. Allerdings plagen den Baumeister bereits seit über einer Woche schlimme Schmerzen. Die Fans machen sich also zurecht Sorgen."