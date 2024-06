Beauty-OPs? DAS hat Lugners "Bienchen" bereits machen lassen!

Wird sich Simone Lugner bald auch komplett verändert zeigen? Gegenüber "oe24" verrät sie, welche Beauty-OP sie bereits hinter sich hat

Körbchengröße Doppel D, Schlauchboot-Lippen und ein faltenfreies Gesicht - Richard Lugners (91) "Tierchen" lieben Schönheits-OPs. Um jeden Preis jung bleiben, so lautet die Devise vieler der Begleiterinnen des Bau-Löwen. Auch für "Mörtels" neue Ehefrau Simone (42)?

Simone: "Habe ich schon in jungen Jahren machen lassen"

Im Beauty-Talk mit oe24 verrät die neue Angetraute des Baumeisters, was sie von Beauty-OPs hält: "Ich habe kein Problem mit Schönheitsoperationen, aber Schönheit ist eben Geschmackssache", sagt sie. Hat sie also schon an sich herumdoktern lassen? "Als ich jung war habe ich mir alle Zähne überkronen lassen. Da bin ich leider nicht so gesegnet." Sonst sei sie noch, wie Gott sie geschaffen habe. Was nicht ist, kann aber schließlich noch werden!

Cathy & Co kaum wiederzuerkennen

Wir erinnern uns: Cathy Lugner sah bei ihrer Hochzeit mit Richard Lugner noch so aus:

Cathy Lugner im Jahr 2014 bei ihrer Hochzeit mit Richard Lugner © TZOe Raunig ×

Kurz nach dem Ja-Wort im August 2014 ließ sie sich rundum erneuern, bis sie schließlich kaum noch wiederzuerkennen war. Heute zeigt sich Cathy auf Instagram immer wieder freizügig mit ihrem neuen Körper und faltenfreiem Gesicht:

Auch Nina "Bambi" Bruckner hat im Laufe der Jahre immer wieder Beauty-Operationen über sich ergehen lassen. Christina "Mausi" Lugner schwört auf die drei W's ("Wasser, Wein und Worseg"). Und der Baumeister selbst lässt nichts unversucht, um von innen und außen jung zu wirken.

Sogar Flitterwochen als Verjüngungskur

Richard Lugner ist zurzeit mit seiner Neo-Gattin auf Mini-Flitterwochen. Auch dort (in Leipzig) unterzieht er sich einer Verjüngungskur: "Dort wird einem Blut entnommen und mit einer Substanz gemischt, die nicht verraten wird. Anschließend führen sie das Blut zurück und dadurch soll ich jugendlich und frisch aussehen."