Lange feierte Richard Lugner zwar nicht, aber dafür soll es sehr intensiv gewesen sein.

Kurz nach 19 Uhr war es für Richard und Simone Lugner soweit - das Brautpaar verließ die Hochzeitsfeier und zog sich in seine Suite 409 im Grand Hotel zurück. oe24-Fotograf Roman Fuhrich durfte Mörtel und Bienchen sogar noch bis vor das Schlafzimmer begleiten. Dort war aber dann auch für ihn Ende. Kurz darauf zogen sich die frisch Verheirateten in eines der beiden Schlafzimmer zurück.

Simone Reiländer und Richard Lugner © Andreas Tischler ×

oe24 erreichte Richard Lugner am Morgen danach beim gemeinsamen Frühstück mit seiner Frau. Auch wenn er sich anfangs etwas wortkarg zu Verlauf der Hochzeitsnacht gab, plauderte er dann aber doch ein wenig aus dem Nähkästchen. "Ich schwelge noch immer ganz im Glück", strahlt Mörtel am Telefon. Es soll auch sehr heiß hergegangen sein, wie Lugner berichtet. "Wir sind beide absolut auf unsere Kosten gekommen", schmunzelt der Baumeister. Weitere Details wollte er aber nicht ausplaudern.

Simone Reiländer und Richard Lugner © Andreas Tischler ×

Gegen 22.30 Uhr war das Paar aber dann bereits von den Strapazen des Tages etwas erledigt. "Um halb Elf sind wir in unsere getrennte Schlafzimmer gegangen und haben gut geschlafen", so der Baumeister. Zeit zum Ausruhen haben beide aber nicht viel. Gleich nach der Hochzeitsnacht machten sie sich auf den Weg nach Leizpzig und fahren am Montag weiter nach Dresden, wo Lugner seine alljährliche Stammzellenkur bei Augustinus Bader macht.

© Tischler

Am Dienstag kommen Mörtel und Bienchen wieder zurück nach Wien und schon am Mittwoch steht Simone bereits wieder im Baumarkt in Krems und arbeitet. Die Flitterwochen auf Kreta folgen erst im August.