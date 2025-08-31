Vorbild Trump: Meloni postet Foto mit Kappe

Die italienische Ministerpräsidentin Giorgia Meloni ahmt offenkundig den Stil von US-Präsidenten Donald Trump nach - zumindest was das Tragen von Kappen betrifft.

Auf den sozialen Netzwerken veröffentlichte Meloni am Sonntag ein Foto von sich in einem Auto, mit Sonnenbrille und einer grauen Kappe mit der Aufschrift: "Italia Original 1861", ein Verweis auf das Jahr der italienischen Einigung.

Meloni greift damit den Stil Trumps auf, der politische Botschaften über Kleidungsaccessoires verbreitet, wie im Fall seiner berühmten roten "MAGA"-Kappen ("Make America Great Again"). Auch wenn Melonis graue Kappe sich optisch unterscheidet, ist das Prinzip dasselbe: Symbolik durch Mode.

Während Trumps Kappen landesweit verkauft werden und während des Wahlkampfs Einnahmen von 1,6 Millionen Dollar generierten, rief Melonis Kappe hingegen Kritik und Spott hervor. So schrieb ein Social-Media-Nutzer spöttisch: "Du hättest Influencerin werden sollen". Wieder andere Nutzer erinnern kritisch an die schweren aktuellen innenpolitischen Herausforderungen - während Meloni sich mit Selfies beschäftigt.