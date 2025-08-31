Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna 100 Ideen für Österreichs Wirtschaft
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Welt
Vorbild Trump: Meloni postet Foto mit Kappe

Italien

Vorbild Trump: Meloni postet Foto mit Kappe

31.08.25, 21:26
Teilen

Die italienische Ministerpräsidentin Giorgia Meloni ahmt offenkundig den Stil von US-Präsidenten Donald Trump nach - zumindest was das Tragen von Kappen betrifft. 

Auf den sozialen Netzwerken veröffentlichte Meloni am Sonntag ein Foto von sich in einem Auto, mit Sonnenbrille und einer grauen Kappe mit der Aufschrift: "Italia Original 1861", ein Verweis auf das Jahr der italienischen Einigung.

Meloni greift damit den Stil Trumps auf, der politische Botschaften über Kleidungsaccessoires verbreitet, wie im Fall seiner berühmten roten "MAGA"-Kappen ("Make America Great Again"). Auch wenn Melonis graue Kappe sich optisch unterscheidet, ist das Prinzip dasselbe: Symbolik durch Mode.

Während Trumps Kappen landesweit verkauft werden und während des Wahlkampfs Einnahmen von 1,6 Millionen Dollar generierten, rief Melonis Kappe hingegen Kritik und Spott hervor. So schrieb ein Social-Media-Nutzer spöttisch: "Du hättest Influencerin werden sollen". Wieder andere Nutzer erinnern kritisch an die schweren aktuellen innenpolitischen Herausforderungen - während Meloni sich mit Selfies beschäftigt.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden