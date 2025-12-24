Explosions-Serie in Moskau: Zwei Polizisten getötet

Moskau – Erneut erschüttert eine schwere Explosion die russische Hauptstadt. In der Nacht auf Mittwoch sind bei einer Detonation zwei Verkehrspolizisten getötet worden. Das teilte der russische Ermittlungsausschuss für schwere Straftaten mit.

Demnach sei ein Sprengkörper gezündet worden, als sich die Beamten in den frühen Morgenstunden einer verdächtigen Person in der Nähe ihres Dienstfahrzeugs näherten. Bei der Explosion kam auch eine dritte, bislang nicht identifizierte Person ums Leben.

Die Behörden leiteten Ermittlungen wegen Mordes an Polizeibeamten sowie wegen illegalen Handels mit Sprengstoff ein.

Nähe zu Anschlag auf russischen General

Besonders brisant: Die Explosion ereignete sich nur zwei Tage nach einem tödlichen Anschlag auf ein hochrangiges Mitglied des russischen Generalstabs. Am Montag war Generalleutnant Fanil Sarwarow durch eine Autobombe getötet worden. Der Sprengsatz war unter seinem geparkten Wagen in einem Wohngebiet im Süden Moskaus angebracht worden.

Zunächst hatte der Ermittlungsausschuss lediglich von einem „Vorfall im Süden Moskaus“ gesprochen und gemeldet, dass zwei Polizisten verletzt worden seien. Später bestätigten die Behörden jedoch die Todesfälle. Am Tatort wurden umfangreiche forensische Untersuchungen, darunter Sprengstoff- und medizinische Analysen, durchgeführt.

Auf Bildern im russischen Fernsehen waren viele Polizisten zu sehen. Der Ort war abgesperrt. Zeugen berichteten von einer Explosion, die sich gegen 01.30 Uhr (Ortszeit, 23.30 Uhr MEZ am Dienstag) ereignet habe.