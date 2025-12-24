Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie Mörwald kocht Stark in den Tag Unsere Tiere XXXLutz Best of Vienna
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Welt
  3. Weltpolitik
Putin will jetzt Militär-Pakt mit DIESEM Land
© Getty

Neue Pläne

Putin will jetzt Militär-Pakt mit DIESEM Land

24.12.25, 06:15
Teilen

Syrien und Russland wollen ihre militärische und politische Zusammenarbeit ausbauen. 

Dazu trafen sich die syrischen Außen- und Verteidigungsminister am Dienstag mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin in Moskau.

Bei dem Gespräch sei es um eine strategische Zusammenarbeit in der Rüstungsindustrie sowie um die Modernisierung der syrischen Armee gegangen, meldete die staatliche syrische Nachrichtenagentur SANA.

Zudem sei über eine engere politische Abstimmung und stärkere Wirtschafts- und Investitionsbeziehungen gesprochen worden. Russland hatte jahrelang den Vorgänger des heutigen syrischen Präsidenten Ahmed al-Sharaa, Bashar al-Assad, militärisch gegen Aufständische unterstützt. Assad wurde im Dezember vergangenen Jahres von Rebellen unter der Führung von al-Sharaa gestürzt. Moskau gewährte Assad und seiner Familie daraufhin Asyl. Al-Sharaa hatte bei einem Besuch in Russland im Oktober zugesagt, alle früheren Abkommen zwischen Damaskus und Moskau einzuhalten.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden