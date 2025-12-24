Putin will jetzt Militär-Pakt mit DIESEM Land

Syrien und Russland wollen ihre militärische und politische Zusammenarbeit ausbauen.

Dazu trafen sich die syrischen Außen- und Verteidigungsminister am Dienstag mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin in Moskau.

Bei dem Gespräch sei es um eine strategische Zusammenarbeit in der Rüstungsindustrie sowie um die Modernisierung der syrischen Armee gegangen, meldete die staatliche syrische Nachrichtenagentur SANA.

Zudem sei über eine engere politische Abstimmung und stärkere Wirtschafts- und Investitionsbeziehungen gesprochen worden. Russland hatte jahrelang den Vorgänger des heutigen syrischen Präsidenten Ahmed al-Sharaa, Bashar al-Assad, militärisch gegen Aufständische unterstützt. Assad wurde im Dezember vergangenen Jahres von Rebellen unter der Führung von al-Sharaa gestürzt. Moskau gewährte Assad und seiner Familie daraufhin Asyl. Al-Sharaa hatte bei einem Besuch in Russland im Oktober zugesagt, alle früheren Abkommen zwischen Damaskus und Moskau einzuhalten.