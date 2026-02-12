Alles zu oe24VIP
Angela Merkel
© Getty

Ex-Kanzlerin

Nach Hammer-Gerücht: Jetzt spricht Angela Merkel

12.02.26, 09:58
Ein Bericht über die deutsche Ex-Kanzlerin sorgt für Aufregung.

Die deutsche Altbundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat Spekulationen über eine Kandidatur für das Amt des Bundespräsidenten im kommenden Jahr zurückgewiesen. "Das ist abwegig", antwortete eine Sprecherin aus dem Büro der ehemaligen Bundeskanzlerin auf eine Anfrage des "Tagesspiegel" (Freitagsausgabe). Die "Bild"-Zeitung hatte zuvor geschrieben, in der CDU-Spitze gebe es die Sorge, dass die Grünen der CDU Angela Merkel als Bundespräsidentin vorschlagen könnten.

Bisher hat kein deutscher Bundeskanzler nach seiner Amtszeit das Amt des Bundespräsidenten übernommen. Die Bundesversammlung wird Anfang 2027 über die Nachfolge von Frank-Walter Steinmeier entscheiden. Die Union dürfte die größte Fraktion stellen. Immer wieder wird der Ruf nach einem ersten weiblichen Staatsoberhaupt laut.

