Riesiger Fettklumpen verstopft Kanalisation

Unter den Straßen Londons sorgt ein gewaltiger Fund für Aufsehen: Ein riesiger Fettberg blockiert Teile der Kanalisation im Osten der Stadt und stellt die Betreiber vor große Probleme.

Unter der britischen Hauptstadt haben Arbeiter einen massiven Fettberg entdeckt, der aktuell die Kanalisation im Osten Londons verstopft. Der Klumpen besteht aus Fett, Öl, Essensresten und Feuchttüchern und wiegt rund 100 Tonnen.

Gigantisches Ausmaß entdeckt

Der Fettberg ist etwa 100 Meter lang – vergleichbar mit der Länge eines Fußballfeldes – und schwerer als die meisten Kampfpanzer der britischen Armee. Gefunden wurde er im Stadtteil Whitechapel, wo bereits 2017 ein ähnlicher Fund für Schlagzeilen sorgte.

Erinnerung an früheren Rekord

Wegen des historischen Vergleichs sprechen Experten beim aktuellen Fund nur noch vom „Enkel“ des XXL-Fettbergs von 2017. Damals brachte der Fettpfropf sogar rund 130 Tonnen auf die Waage. Ein Teil davon wurde später im Museum of London ausgestellt.

Hohe Schäden und Kosten

„Das zeigt genau, was passiert, wenn Fett, Öl und Feuchttücher im Abfluss landen“, warnt Tim Davies von Thames Water. „Sie wachsen und richten massive Schäden an.“ Die Beseitigung sei extrem aufwendig, laut dem Wasser- und Kanalbetreiber könnte es Wochen dauern, bis der Fettberg vollständig entfernt ist. Jährlich entstehen durch solche Verstopfungen Kosten in zweistelliger Millionenhöhe.