Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie Mörwald kocht Stark in den Tag Unsere Tiere XXXLutz Best of Vienna
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Welt
  3. Weltchronik
Riesiger Fettklumpen verstopft Kanalisation
© thameswater.co.uk

London

Riesiger Fettklumpen verstopft Kanalisation

24.12.25, 11:50
Teilen

Unter den Straßen Londons sorgt ein gewaltiger Fund für Aufsehen: Ein riesiger Fettberg blockiert Teile der Kanalisation im Osten der Stadt und stellt die Betreiber vor große Probleme. 

Unter der britischen Hauptstadt haben Arbeiter einen massiven Fettberg entdeckt, der aktuell die Kanalisation im Osten Londons verstopft. Der Klumpen besteht aus Fett, Öl, Essensresten und Feuchttüchern und wiegt rund 100 Tonnen.

Gigantisches Ausmaß entdeckt

Der Fettberg ist etwa 100 Meter lang – vergleichbar mit der Länge eines Fußballfeldes – und schwerer als die meisten Kampfpanzer der britischen Armee. Gefunden wurde er im Stadtteil Whitechapel, wo bereits 2017 ein ähnlicher Fund für Schlagzeilen sorgte.

Erinnerung an früheren Rekord

Wegen des historischen Vergleichs sprechen Experten beim aktuellen Fund nur noch vom „Enkel“ des XXL-Fettbergs von 2017. Damals brachte der Fettpfropf sogar rund 130 Tonnen auf die Waage. Ein Teil davon wurde später im Museum of London ausgestellt.

Hohe Schäden und Kosten

„Das zeigt genau, was passiert, wenn Fett, Öl und Feuchttücher im Abfluss landen“, warnt Tim Davies von Thames Water. „Sie wachsen und richten massive Schäden an.“ Die Beseitigung sei extrem aufwendig, laut dem Wasser- und Kanalbetreiber könnte es Wochen dauern, bis der Fettberg vollständig entfernt ist. Jährlich entstehen durch solche Verstopfungen Kosten in zweistelliger Millionenhöhe.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden