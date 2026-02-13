Alles zu oe24VIP
© AFP

Horror-Tat

Zwei Babys tot in Gefrierschrank entdeckt - Mutter (50) verhaftet

13.02.26, 05:10 | Aktualisiert: 13.02.26, 11:40
Im Osten Frankreichs sind zwei Babys tot in einem Gefrierschrank aufgefunden worden.  

Die 50-jährige Mutter wurde festgenommen, wie die Staatsanwaltschaft in Besançon am Donnerstag mitteilte. Demnach gestand die Frau, dass sie die beiden Babys nach ihrer Geburt in den Jahren 2011 und 2018 in den Gefrierschrank ihres Hauses gelegt hatte.

Die Frau sagte den Angaben zufolge aus, dass sie die beiden Schwangerschaften vor ihrer Familie und Freunden verborgen habe und die beiden Kinder dann heimlich zuhause zur Welt gebracht habe.

© AFP

Ein Mitglied der Familie hatte am Dienstag die Polizei alarmiert, nachdem es die Leiche eines der Babys in dem Gefrierschrank des Hauses in Aillevillers-et-Lyaumont gefunden hatte. Als die Polizei eintraf, entdeckte sie die Leiche des zweiten Säuglings.

© AFP

Mutter festgenommen

Der Verdacht richtete sich schnell gegen die Mutter, die das Haus ohne Vorwarnung im Dezember verlassen hatte. Sie ließ dort fünf ihrer Kinder sowie den Vater von vieren dieser Kinder zurück, ohne wieder aufzutauchen. Die Mutter wurde dann am Mittwoch im Pariser Vorort Boulogne-Billancourt festgenommen.

Der Bürgermeister von Aillevillers-et-Lyaumont, Jean-Claude Tramesel, reagierte schockiert auf den Fund der Baby-Leichen. "Wir sind fassungslos", sagte er AFP. Das Paar habe seit rund 20 Jahren in dem Ort gelebt, dort aber nicht gearbeitet.

