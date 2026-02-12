Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sport24
Startseite Sportdaten-Center Biathlon Eishockey Fussball Fussball Bundesliga Fussball 2. Liga Fussball International Fussball Europacup Fussball Nationalteam Motorsport Nordische Kombination Olympia Ski-Alpin Skilanglauf Skispringen Sportmix Stars & Sport Tennis US Sports Wintersport
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Olympia Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sportdaten
ÖFB CUP 2. Liga Bundesliga Europa League Conference League Champions League EM-Qualifikation WM-Qualifikation Nations League
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sportdaten:
  1. oe24.at
  2. Sport
  3. Fußball
  4. Lionel Messi
Konkreter Plan: So soll Messi zu Barcelona zurückkommen
© getty

Im Machtkampf

Konkreter Plan: So soll Messi zu Barcelona zurückkommen

12.02.26, 17:28
Teilen

Seit seinem tränenreichen Abschied vom FC Barcelona 2021 herrscht zwischen Lionel Messi und dem Klub Eiszeit. Genauer gesagt, die Beziehung zu Präsident Joan Laporta ist zerbrochen. Dessen Konkurrent um die Präsidentschaft arbeitet nun an einer Messi-Rückkehr.

Dabei handelt es sich um Victor Font (53), der bereits vor fünf Jahren gegen Laporta angetreten ist. Nun befinden sich die beiden erneut in einem Duell. Und Font, der für seine großen Worte und auch Anschuldigungen bekannt ist, zündet mit einer geplanten Rückkehr von Lionel Messi seine Geheimwaffe.

Im Interview mit "Cadena SER" kritisiert er Präsident Laporta und dessen zerrüttetes Verhältnis zu dem 38-jährigen Argentinier. Im November 2025 hat sich Messi ins Camp Nou geschlichen, ohne das Wissen der Klubführung. Diesen Umstand greift Font sofort auf.

Font: Messi ist bereit für die Rückkehr

"Die Tatsache, dass er sich ins Camp Nou hineinschleichen muss, dass wir die Beziehungen zu Leo abgebrochen haben und nicht zu Real Madrid, ist unverzeihlich. Eine Versöhnung mit Messi sollte seit seinem Abschied oberste Priorität haben", so Font. Darin enthalten ist auch eine Kritik zur guten Beziehung zwischen Laporta und Real Madrids Präsident Florentino Perez.

Am 15. März steigt die Wahl, schon jetzt soll der wohl beste Fußballer in der Geschichte Barcas zu einem Heimkommen überredet werden. Mit ebenso vielen Tränen wie einst wäre zu rechnen, diesmal aber vor Freude.

"Wir haben ein Projekt, um Brücken wieder aufzubauen." Doch er schießt nach: "Unter Laporta kommt er nicht zurück." Genauer geht Font nicht auf den Plan ein. Messi soll einer Rückkehr offen gegenüberstehen, meint er.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden
Jetzt E-Paper lesen