Konkreter Plan: So soll Messi zu Barcelona zurückkommen

Seit seinem tränenreichen Abschied vom FC Barcelona 2021 herrscht zwischen Lionel Messi und dem Klub Eiszeit. Genauer gesagt, die Beziehung zu Präsident Joan Laporta ist zerbrochen. Dessen Konkurrent um die Präsidentschaft arbeitet nun an einer Messi-Rückkehr.

Dabei handelt es sich um Victor Font (53), der bereits vor fünf Jahren gegen Laporta angetreten ist. Nun befinden sich die beiden erneut in einem Duell. Und Font, der für seine großen Worte und auch Anschuldigungen bekannt ist, zündet mit einer geplanten Rückkehr von Lionel Messi seine Geheimwaffe.

Im Interview mit "Cadena SER" kritisiert er Präsident Laporta und dessen zerrüttetes Verhältnis zu dem 38-jährigen Argentinier. Im November 2025 hat sich Messi ins Camp Nou geschlichen, ohne das Wissen der Klubführung. Diesen Umstand greift Font sofort auf.

Font: Messi ist bereit für die Rückkehr

"Die Tatsache, dass er sich ins Camp Nou hineinschleichen muss, dass wir die Beziehungen zu Leo abgebrochen haben und nicht zu Real Madrid, ist unverzeihlich. Eine Versöhnung mit Messi sollte seit seinem Abschied oberste Priorität haben", so Font. Darin enthalten ist auch eine Kritik zur guten Beziehung zwischen Laporta und Real Madrids Präsident Florentino Perez.

Am 15. März steigt die Wahl, schon jetzt soll der wohl beste Fußballer in der Geschichte Barcas zu einem Heimkommen überredet werden. Mit ebenso vielen Tränen wie einst wäre zu rechnen, diesmal aber vor Freude.

"Wir haben ein Projekt, um Brücken wieder aufzubauen." Doch er schießt nach: "Unter Laporta kommt er nicht zurück." Genauer geht Font nicht auf den Plan ein. Messi soll einer Rückkehr offen gegenüberstehen, meint er.