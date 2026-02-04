Streit um Decke: Obdachloser schlägt Kontrahenten nieder

Der Schläger (52) wurde von zwei Zeugen festgehalten.

Wüste Szenen in der Nacht auf Dienstag im Bereich des Hauptbahnhofes. Dort gerieten sich zwei Obdachlose wegen einer Decke gegen 2 Uhr in die Haare. Diese soll dem Opfer gehört haben. Es kam zu einem handfesten Streit, wobei der 52-Jährige, ein Slowake, mit Fäusten auf seinen Kontrahenten (38) losging.

Das Opfer wurde schwer am Kopf verletzt. Als die Beamten eintrafen wurde der Beschuldigte von zwei Zeugen, die alles mitbekommen haben dürften, festgehalten. Auch den Beamten gegenüber zeigte sich der Mann aggressiv. Er wurde vorläufig festgenommen.

Ein durchgeführter Alkovortest ergab einen Wert von 2,06 Promille. Auch das Opfer hatte 1,6 Promille intus. Der verletzte 38-Jährige wurde von der Berufsrettung Wien erstversorgt und in ein Krankenhaus gebracht.

Über Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien wurde der Angreifer auf freiem Fuß angezeigt.