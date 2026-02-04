Serbe stach auf Schwager (32) ein: Täter gesucht

Das Opfer wurde bei der Messer-Attacke in einer Meidlinger Wohnung schwer verletzt.

In der Nacht auf Dienstag kam es gegen 5 Uhr morgens zu dramatischen Szenen in einer Wohnung in Wien-Meidling. Aus bisher unbekannten Gründen soll dort ein 26-jähriger Serbe seinen Schwager mit einem Messer attackiert haben.

Das Opfer wurde bei dem Angriff schwer verletzt. Es erlitt Stichwunden im Hals- und Kopfbereich sowie an den Oberschenkeln.

Der 32-Jährige musste ins Spital gebracht werden. Es besteht keine Lebensgefahr. In einer ersten Befragung gab der Mann an, nicht zu wissen, warum er genau angegriffen wurde. Nach der brutalen Attacke war der Täter geflüchtet. Von der Tatwaffe, einem Messer, fehlt bisher noch jede Spur. Eine Sofortfahndung nach dem Mann verlief vorerst ohne Erfolgt, auch in seiner Wohnung war der Serbe nicht anzutreffen.

Die genauen Hintergründe und das Motiv der Tat sind bisher noch völlig unklar. Das Landeskriminalamt ermittelt derzeit auf Hochtouren.