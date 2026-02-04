Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Mein Geld Meine Energie Mörwald kocht Stark in den Tag Unsere Tiere XXXLutz Best of Vienna
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Chronik
  4. Steiermark
Sohn (11) erstochen – Mutter geständig
© APA

Bluttat in Leoben

Sohn (11) erstochen – Mutter geständig

04.02.26, 13:35
Teilen

Jene 39-jährige Frau aus Leoben, die am vergangenen Freitag ihren elfjährigen Sohn getötet haben soll, hat ein Geständnis abgelegt.

Ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Leoben bestätigte der APA einen ORF-Steiermark-Bericht am Mittwoch. Das Kind war an schweren Stich- und Schnittverletzungen gestorben. Die Mutter hatte sich auch selbst Schnittverletzungen zugefügt und wurde operiert. Sie ist nun in der Justizanstalt Leoben. Es wird ein psychiatrisches Gutachten erstellt.

Die Frau ist in Untersuchungshaft genommen worden, die nächste Haftprüfung wird in 14 Tagen erfolgen. Laut Staatsanwaltschaft werden noch weitere Ermittlungen geführt. Das Gutachten soll klären, ob die Frau zum Tatzeitpunkt zurechnungsfähig war. Nach der Operation ihrer Verletzungen wurde die Frau in die Justizanstalt gebracht. Die 39-Jährige hatte am Tag der Tat selbst den Notruf gewählt und das Rote Kreuz verständigt. Beim Eintreffen der Rettungskräfte war ihr Sohn aber bereits tot. Als mutmaßliche Tatwaffen wurden mehrere Messer in der Wohnung der Frau sichergestellt. Der Bub war bereits am Freitag nicht mehr in der Schule erschienen.

(S E R V I C E - Hilfsangebote für Personen mit Suizidgedanken und deren Angehörige bietet das Suizidpräventionsportal des Gesundheitsministeriums. Unter www.suizid-praevention.gv.at finden sich Kontaktdaten von Hilfseinrichtungen in Österreich.)

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden
Jetzt E-Paper lesen