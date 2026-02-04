Alles zu oe24VIP
Polizeieinsatz
Aufgeflogen

Teenie (17) wollte Unfall vertuschen und Zeugin bestechen

04.02.26, 10:42
Ein 17-Jähriger verursachte Mitte Jänner einen Unfall und versuchte, einen 28-jährigen Bekannten als Ersatzlenker zu präsentieren. Eine aufmerksame Zeugin brachte den wahren Sachverhalt ans Licht.

Gegen 18.45 Uhr wurden Polizisten zu einem Verkehrsunfall in der Triester Straße, auf Höhe des Kinos Cineplexx, gerufen. Ein Grazer (28) gab vor Ort an, er sei der Lenker des  Unfall-Fahrzeugs gewesen. Er behauptete, ein unbekannter Pkw habe ihn durch einen abrupten Fahrstreifenwechsel abgedrängt. Daraufhin habe er ausweichen müssen, sei gegen die Gehsteigkante geprallt und anschließend in zwei parkende Fahrzeuge geschleudert. Sein vermeintlicher Beifahrer, ein 17-jähriger Grazer, sei dabei leicht verletzt worden.

Bestechungsversuch und Anzeigen

Wie die weiteren Ermittlungen ergaben, war der 17-Jährige der Lenker des Fahrzeuges und besaß zudem keine gültige Lenkberechtigung. Unmittelbar nach dem Unfall dürfte er den 28-Jährigen telefonisch kontaktiert und überredet haben, zur Unfallstelle zu kommen und sich als Lenker auszugeben. Zudem dürfte der Jugendliche versucht haben, eine Zeugin noch am Unfallort mit einer größeren Geldsumme zu bestechen, damit diese gegenüber der Polizei eine falsche Aussage tätige. Die Frau ließ sich jedoch nicht darauf ein und schilderte den wahren Sachverhalt.

Beide Tatverdächtigen zeigten sich schlussendlich geständig, wissentlich falsche Angaben gemacht zu haben. Sie werden nun wegen falscher Beweisaussage vor der Kriminalpolizei, Vortäuschung einer mit Strafe bedrohten Handlung und Betrugs an die Staatsanwaltschaft Graz angezeigt. Zudem muss sich der 17-Jährige wegen des Lenkens ohne Fahrerlaubnis verantworten.

