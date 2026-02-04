Alles zu oe24VIP
Gerettete Bärin Mici blüht im Bärenwald Arbesbach regelrecht auf
© Vier Pfoten

Tierliebe

Gerettete Bärin Mici blüht im Bärenwald Arbesbach regelrecht auf

04.02.26, 10:14


Es ist erst gut zwei Monate her, seit VIer Pfoten Bärin Mici aus einem Käfig in Slowenien gerettet und in den BÄRENWALD Arbesbach gebracht hat. Umso erstaunlicher ist ihre Entwicklung.  

In kürzester Zeit hat sie sich nicht nur gut eingelebt, sie blüht förmlich auf - und bringt das Team des BÄRENWALD täglich aufs Neue zum Lachen. "Es macht wirklich Spaß, Mici zu beobachten. Sie freut sich wahnsinnig über Schnee, vor allem Neuschnee, wuzelt sich mit Hingabe auf dem Eis ihres Teichs und spielt mit allem, was sie zur Verfügung hat“, sagt Cheftierpflegerin Annelies Friedl.

Gerettete Bärin Mici blüht im Bärenwald Arbesbach regelrecht auf
© Vier Pfoten

Ihr neuestes Lieblingsspielzeug: ein alter Ball. Annelies Friedl: „Sie ist total verrückt nach dem Ding und zeigt dabei vollen Körpereinsatz mit echten akrobatischen Einlagen. Wir könnten ihr wirklich stundenlang zusehen.“

Gerettete Bärin Mici blüht im Bärenwald Arbesbach regelrecht auf
© Vier Pfoten

Bei allem berechtigten Enthusiasmus: Die Folgen von Micis jahrzehntelanger, nicht artgemäßer Haltung zeigen sich dennoch immer wieder. „Jahrelange Strategien zur Bewältigung von Stress wie ein stereotypes Hin- und Herlaufen können nicht von heute auf morgen abgelegt werden. Aber es ist sehr motivierend zu sehen, wie weit Mici in zwei Monaten gekommen ist. Angesichts ihres Muts, Neues zu erkunden und ihrer Lebensfreude sind wir sehr sicher, dass sie all ihre Traumata bald gänzlich überwinden wird“, sagt Friedl.

