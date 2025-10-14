Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna Mörwald kocht 100 Ideen für den Aufschwung
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Chronik
  4. Niederösterreich
Restaurantbärin Mici kommt nach Rettung nun doch nach Österreich
© Vier Pfoten

Tierrettung

Restaurantbärin Mici kommt nach Rettung nun doch nach Österreich

14.10.25, 13:49
Teilen

Wie bereits angekündigt, wird Vier Pfoten im November die 24-jährige slowenische Restaurantbärin Mici retten, die ihr Leben bislang in einem Käfig verbracht hat. 

Anders als ursprünglich geplant, kommt Mici nun doch in den Bärenwald Arbesbach im Waldviertel statt in den Bärenwald  Müritz in Mecklenburg-Vorpommern; beide Schutzzentren werden von der Tierschutzorganisation geführt. Denn nach dem Tod von Bär Mark wurde ein Gehege frei, das perfekt auf Micis Bedürfnisse zugeschnitten ist.

"Marks Tod war ein schwerer Schlag für uns, umso mehr freuen wir uns, dass wir nun Mici bald bei uns begrüßen können. Das Gehege, das sie beziehen wird, bietet ihr ausreichend Rückzugsmöglichkeiten, die sie unbedingt braucht: Mici ist von ihrer bisherigen Haltung sichtlich sehr gestresst, sie war ja ständig den Blicken der Besucher:innen des Restaurants ausgesetzt. In Arbesbach wird sie sich nun davon erholen können. Sie wird erstmals in ihrem Leben die Natur genießen können, viel Platz im Grünen und ihren eigenen Teich haben“, sagt Vier Pfoten Direktorin Eva Rosenberg.

Nach Micis Rettung kämpft Vier Pfoten noch für den letzten Bären in Privathaltung in Slowenien: Der 22jährige Tim lebt in einem privaten Zoo, der jedoch keine valide Lizenz hat und dadurch für Besucher geschlossen ist. Aber auch für seine Rettung haben die slowenischen Behörden nun, nach jahrelangem Druck von Vier Pfoten, die gesetzliche Basis geschaffen: Denn in Kürze wird die Privathaltung von Bären und anderen gefährlichen Wildtieren in unserem südlichen Nachbarland endgültig verboten. Auch Tim soll nach den Plänen von Vier Pfoten in den Bärenwald Arbesbach gebracht werden.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden